उन्नाव सड़क दुर्घटना में 6 की मौत:  मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद की घोषणा, विधायक पहुंचे अस्पताल

Unnao road accident Latest Update: उन्नाव में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। जिसमें देवरानी-जेठानी के साथ दोनों की बेटियों शामिल हैं । हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया। मृतकों में पड़ोस की रहने वाली महिला और बोलेरो चालक शामिल है। हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अस्पताल पहुंच गए। जहां उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की। घायलों के अच्छे से अच्छा उपचार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपए की मदद दिलाने का आश्वासन दिया गया। भाजपा विधायक अनिल सिंह ने भी मृतक परिजनों को ढांढस बंधाया। ‌घटना बिहार थाना क्षेत्र की है।