बदहाल व्यवस्था ने खोली सरकारी दावों की पोल, बारिश में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे छिपकर करना पड़ा अंतिम संस्कार

मथुरा के गांव नौगांव में एक महिला की मृत्यु होने के बाद परिजनों शव यात्रा को शमशान घाट लेकर पहुंचे। शमशान में अंतिम संस्कार की सभी क्रिया करने के बाद मुखाग्नि दी गई। उसके बाद ही तेज बारिश हो गई। परिजन आग को बुझने से बचाने के प्रयास में लगे रहे वही कई बार आग बुझ गई जिसे फिर से जलाया गया। तेज बारिश होने के कारण अंतिम संस्कार में आए लोग ट्रेक्टर ट्रॉली के नीचे जाकर छुप गए जिससे भीगने से बचा जा सके। बारिश के कारण अंतिम संस्कार प्रक्रिया को बीच में रोकना पड़ा।