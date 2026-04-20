प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट-अनुष्का, ‘एकांतिक वार्तालाप’ में लिया हिस्सा

वृंदावन : क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी, बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ सोमवार को वृंदावन पहुंचे। दोनों ने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम (वराह घाट) में परम पूज्य वृंदावन रसिक संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज (प्रेमानंद जी महाराज) के दर्शन किए और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने 'एकांतिक वार्तालाप' भी की, जो उनके बढ़ते आध्यात्मिक झुकाव को और स्पष्ट करता है।