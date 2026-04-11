11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

भजन-कीर्तन करते यमुना नदी में समा गईं 11 जिंदगियां… लापता 7 की तलाश में 20 टीमें चला रही सर्च अभियान

यमुना नदी में नाव पलटने से कई परिवारों में मातम छा गया। अब तक 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सात लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। भजन कीर्तन करते राधे- राधे जपते नाव पलट गई। और लोग नदी में समा गए।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mahendra Tiwari

Apr 11, 2026

वृंदावन नाव हादसे का वायरल वीडियो से स्क्रीनशॉट फोटो सोर्स

वृंदावन नाव हादसे का वायरल वीडियो से स्क्रीनशॉट फोटो सोर्स

वृंदावन में यमुना नदी पर हुआ नाव हादसा कई परिवारों के लिए जिंदगीभर का दर्द बन गया है। दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु अचानक हादसे का शिकार हो गए। अब तक 11 लोगों के शव मिल चुके हैं। जबकि 7 लोग अभी भी लापता हैं। प्रशासन और बचाव दल लगातार खोज अभियान चला रहे हैं। लेकिन परिजनों की उम्मीदें हर गुजरते घंटे के साथ कमजोर होती जा रही हैं।

शुक्रवार को वृंदावन में यमुना नदी पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिसने कई घरों की खुशियां छीन लीं। पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक समूह केशीघाट से यमुना पार कर देवराहा बाबा की समाधि पर दर्शन करने जा रहा था। नाव में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। माहौल पूरी तरह श्रद्धा से भरा हुआ था। नाव में बैठे लोग भजन- कीर्तन और राधे-राधे जप रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में सबकुछ बदल गया। बताया जा रहा है कि यमुना पर बनाए जा रहे पैंटून पुल के एक पीपे से तेज बहाव के कारण मोटरबोट टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव असंतुलित होकर पलट गई। उसमें बैठे श्रद्धालु नदी में गिर पड़े। अचानक मचे हड़कंप के बीच चीख-पुकार सुनाई देने लगी। मौके पर मौजूद गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
हादसे के बाद से ही राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रात करीब एक बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

शनिवार की सुबह से ही फिर शुरू हुआ सर्च अभियान 20 टीमें कर रही तलाश

शनिवार की सुबह साढ़े पांच बजे फिर से शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें करीब 20 मोटरबोट के साथ यमुना में लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में नदी को खंगाला जा रहा है। लेकिन अब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल सका है।

शनिवार की सुबह मिला एक और शव मृतकों की संख्या पहुंची 11

शनिवार सुबह एक और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रशासन के अनुसार अब भी 7 श्रद्धालु लापता हैं। हालांकि शुरुआत में यह संख्या कम बताई जा रही थी। लेकिन कई परिवार ऐसे भी सामने आए हैं। जिनके सदस्य नाव में सवार थे। अभी तक घर नहीं लौटे हैं।

प्रशासनिक अधिकारी लगातार अभियान की कर रहे निगरानी

मौके पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। बचाव कार्य की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं, हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हर किसी की निगाहें यमुना की लहरों पर टिकी हैं। इस उम्मीद में कि शायद उनका अपना सुरक्षित मिल जाए। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसी लापरवाही कब रुकेगी। क्योंकि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। लोगों का कहना कि यह दिल लाइफ जैकेट पहने होते तो बच सकते थे लोग

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / भजन-कीर्तन करते यमुना नदी में समा गईं 11 जिंदगियां… लापता 7 की तलाश में 20 टीमें चला रही सर्च अभियान

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यमुना में डूबते लोगों का VIDEO: बचाने को छटपटाते रहे श्रद्धालु, मथुरा हादसे का खौफनाक मंजर

मथुरा

‘राधा-राधा रटते हुए बढ़ रहे थे, 4 बार कहा- रूको लेकिन वह नहीं माना’, आंखों देखा हाल बताते हुए फफक उठा चश्मदीद

mathura boat accident update go with chanting radhe radhe an eyewitness recounted incident
मथुरा

मथुरा नाव हादसा: “शुरू से ही मन घबराया हुआ था”, एक छोटी सी गलती ने उजाड़ दिए 10 घर…ये वजह आई सामने

घाट पर जुटी भीड़ डूबे लोगों की तलाश करती टीम सोर्स पत्रिका
मथुरा

10 मौतों से ठीक पहले का Video: राधे-राधे गूंज रहा था, एक गलती ने सब छीन लिया

मथुरा

यमुना में मौत की सैर! वृंदावन में नाव पलटी, पंजाब के 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई अब भी लापता.. हेल्पलाइन नंबर जारी

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ जानकारी देते डीआईजी
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.