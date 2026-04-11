भजन-कीर्तन करते यमुना नदी में समा गईं 11 जिंदगियां… लापता 7 की तलाश में 20 टीमें चला रही सर्च अभियान

शुक्रवार को वृंदावन में यमुना नदी पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिसने कई घरों की खुशियां छीन लीं। पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक समूह केशीघाट से यमुना पार कर देवराहा बाबा की समाधि पर दर्शन करने जा रहा था। नाव में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। माहौल पूरी तरह श्रद्धा से भरा हुआ था। नाव में बैठे लोग भजन- कीर्तन और राधे-राधे जप रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में सबकुछ बदल गया। बताया जा रहा है कि यमुना पर बनाए जा रहे पैंटून पुल के एक पीपे से तेज बहाव के कारण मोटरबोट टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव असंतुलित होकर पलट गई। उसमें बैठे श्रद्धालु नदी में गिर पड़े। अचानक मचे हड़कंप के बीच चीख-पुकार सुनाई देने लगी। मौके पर मौजूद गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

हादसे के बाद से ही राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रात करीब एक बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया।