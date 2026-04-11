भजन-कीर्तन करते यमुना नदी में समा गईं 11 जिंदगियां… लापता 7 की तलाश में 20 टीमें चला रही सर्च अभियान

वृंदावन नाव हादसे का वायरल वीडियो से स्क्रीनशॉट फोटो सोर्स
वृंदावन में यमुना नदी पर हुआ नाव हादसा कई परिवारों के लिए जिंदगीभर का दर्द बन गया है। दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु अचानक हादसे का शिकार हो गए। अब तक 11 लोगों के शव मिल चुके हैं। जबकि 7 लोग अभी भी लापता हैं। प्रशासन और बचाव दल लगातार खोज अभियान चला रहे हैं। लेकिन परिजनों की उम्मीदें हर गुजरते घंटे के साथ कमजोर होती जा रही हैं।
शुक्रवार को वृंदावन में यमुना नदी पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिसने कई घरों की खुशियां छीन लीं। पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक समूह केशीघाट से यमुना पार कर देवराहा बाबा की समाधि पर दर्शन करने जा रहा था। नाव में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। माहौल पूरी तरह श्रद्धा से भरा हुआ था। नाव में बैठे लोग भजन- कीर्तन और राधे-राधे जप रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में सबकुछ बदल गया। बताया जा रहा है कि यमुना पर बनाए जा रहे पैंटून पुल के एक पीपे से तेज बहाव के कारण मोटरबोट टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव असंतुलित होकर पलट गई। उसमें बैठे श्रद्धालु नदी में गिर पड़े। अचानक मचे हड़कंप के बीच चीख-पुकार सुनाई देने लगी। मौके पर मौजूद गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
हादसे के बाद से ही राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रात करीब एक बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
शनिवार की सुबह साढ़े पांच बजे फिर से शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें करीब 20 मोटरबोट के साथ यमुना में लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में नदी को खंगाला जा रहा है। लेकिन अब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल सका है।
शनिवार सुबह एक और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रशासन के अनुसार अब भी 7 श्रद्धालु लापता हैं। हालांकि शुरुआत में यह संख्या कम बताई जा रही थी। लेकिन कई परिवार ऐसे भी सामने आए हैं। जिनके सदस्य नाव में सवार थे। अभी तक घर नहीं लौटे हैं।
मौके पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। बचाव कार्य की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं, हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हर किसी की निगाहें यमुना की लहरों पर टिकी हैं। इस उम्मीद में कि शायद उनका अपना सुरक्षित मिल जाए। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसी लापरवाही कब रुकेगी। क्योंकि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। लोगों का कहना कि यह दिल लाइफ जैकेट पहने होते तो बच सकते थे लोग
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