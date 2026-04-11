यमुना में मौत की सैर! वृंदावन में नाव पलटी, पंजाब के 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई अब भी लापता.. हेल्पलाइन नंबर जारी

शुक्रवार को वृंदावन में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक मोटरबोट अचानक हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि यह नाव केशी घाट और बंशीवट के बीच बने पांटून पुल से टकरा गई, जिसके बाद संतुलन बिगड़ने से पलट गई।

इस नाव में करीब 30 से 32 श्रद्धालु सवार थे, जो पंजाब के लुधियाना, हिसार, मुक्तसर और जगरांव से दर्शन के लिए आए थे। हादसे के बाद नाव में सवार लोग नदी में गिरने लगे और मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और कई लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस, पीएसी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अब तक 15 लोगों को सुरक्षित बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।