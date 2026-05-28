मथुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग: 84 कोस परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं में दहशत, 6 लोग घायल, पुरानी रंजिश में हुआ बवाल

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि इन दोनों पक्षों में पहले भी झगड़ा हुआ था। अब दोबारा झगड़ा हुआ है, इस दौरान हुई फायरिंग में 6 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कुछ अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 84 कोस परिक्रमा में परिक्रमार्थियों के लिए भंडारा लगाने की प्रतिस्पर्धा को लेकर झगड़ा हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।