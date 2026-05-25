सीआरपीएफ जवान की मौत : मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह परिसर की सुरक्षा में था तैनात

CRPF jawan dies in Mathura: मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवान की अचानक तबीयत खराब हो गई। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही साथियों में शोक की लहर दौड़ गई।‌ मृतक जवान फर्रुखाबाद का रहने वाला था। घटना की जानकारी घर वालों को दे दी गई। मौत की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है।