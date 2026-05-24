‘मैं रहूं या न रहूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा…’, वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को दिया बड़ा संदेश

Premanand Maharaj: देश और दुनिया में करोड़ों लोगों के गुरु वृंदावन के संत श्री हित प्रेमानंद महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बेहद भावुक संदेश दिया है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से महाराज जी के एकांतवास और मौन व्रत के कारण उनके दर्शन, पदयात्रा और बातचीत के सारे कार्यक्रम रोक दिए गए थे। इससे दूर-दूर से आने वाले भक्त काफी उदास हो गए थे। अपने भक्तों को परेशान देखकर महाराज जी ने खुद सामने आकर उनका हौसला बढ़ाया। महाराज जी ने कहा कि मैं आपके सामने रहूं या न रहूं, आपके गुरुदेव हमेशा आपके दिमाग और यादों में रहेंगे।