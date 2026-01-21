बड़ा खुलासा! पाकिस्तान के सिंध और मुल्तान में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की संपत्ति; और कहां कितनी देखें पूरी लिस्ट

Banke Bihari Temple Property In Pakistan: ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की संपत्तियां सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी फैली हुई हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान में भी ठाकुर बांकेबिहारी जी से जुड़ी संपत्तियां मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने राजस्थान के कोटा में मंदिर की करीब 15 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, जिससे देश के अन्य राज्यों में फैली संपत्तियों के संरक्षण की उम्मीद भी मजबूत हुई है।