मथुरा के इस गांव में ‘दे सिर पर चप्पल…दे चप्पल मार होली’, सालों से चली आ रही परंपरा

मथुरा : ब्रज की होली से फेमस शायद ही कोई और त्योहार होगा। यहां एक महीने पहले से ही होली का त्योहार शुरू हो जाता है। यहां देश-विदेश से लाखों की संख्या में होली खेलने के लिए आते हैं। यहां की लड्डू मार होली, लट्ठ मार होली बहुत ही फेमस है। ऐसे ही यहां एक तरह से और होली का त्योहार मनाया जाता है। यहां के गांव बछगांव में लोग एक दूसरे को चप्पल मारकर होली का त्योहार मनाते हैं। यहां परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। यहां ग्रामीण पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अनोखे अंदाज में होली खेलते हैं, जो देखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है।