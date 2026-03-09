9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

भाई के साथ जंगल में गई थी नाबालिग, दरिंदों ने लिया पकड़, पैर बांधकर खेत में किया रेप

यूपी के मथुरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की के युवकों ने खेत में गैंगरेप किया।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Anuj Singh

Mar 09, 2026

Rape Case

प्रतीकात्मक तस्वीर

Mathura Crime News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। यहां एक नाबालिग किशोरी के साथ दो युवकों ने खेत में उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

पहले से थी दुष्कर्म की प्लानिंग

यह पूरी घटना शुक्रवार, 6 मार्च की शाम करीब साढ़े छह बजे की बताई जा रही है। उस समय किशोरी अपने छोटे 7 साल के भाई के साथ जंगल में गई हुई थी। आरोपी पहले से ही वहां छिपकर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही किशोरी आई, आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। वह उसे घसीटते हुए पास के एक खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान गांव का ही दूसरा युवक विकास भी वहां आ पहुंचा। उसने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने बचने की बहुत कोशिश की और भागने की फिराक में थी, लेकिन दोनों आरोपियों ने मिलकर उसके पैर बांध दिए ताकि वह कहीं न जा सके।

ग्रामीण के आने से आरोपी भागे

तभी वहां से एक ग्रामीण गुजर रहा था। उसे देखकर दोनों आरोपी डर गए और फौरन मौके से भाग निकले। ग्रामीण के चले जाने के बाद किशोरी ने किसी तरह अपने हाथ-पैर खोले और बहुत डरी-बेहाल हालत में घर पहुंची। वह बहुत डर गई थी और रो रही थी। घर पहुंचने के बाद किशोरी पूरी रात डरी-सहमी रही। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को सारी घटना बता दी। यह सुनकर मां और पूरे परिवार के लोग सदमे में आ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

थाने में शिकायत दर्ज कराई

परिवार वाले किशोरी को लेकर नौहझील थाने पहुंचे। उन्होंने वहां पूरी घटना की तहरीर दी। सीओ संदीप कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला रही है। लोग इस तरह की वारदात को लेकर बहुत गुस्सा हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 08:09 am

Published on:

09 Mar 2026 08:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / भाई के साथ जंगल में गई थी नाबालिग, दरिंदों ने लिया पकड़, पैर बांधकर खेत में किया रेप

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, अयोध्या की तरह मथुरा में भी बनेगा भव्य श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर

मथुरा

मथुरा के इस गांव में ‘दे सिर पर चप्पल…दे चप्पल मार होली’, सालों से चली आ रही परंपरा

मथुरा

होटल संचालक ने महिला से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो से 4 महीने तक करता रहा शारीरिक शोषण

मथुरा

जलती होलिका में कुदा पंडा, 20 फीट ऊंची लपटों से दौड़कर निकला बाहर

20 फीट ऊंची जलती होली में कूदा पंडा
मथुरा

अगर 3 मार्च को जा रहे हैं वृंदावन, तो नोट कर लें बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का नया समय

mandir shri banke bihari
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.