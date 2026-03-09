भाई के साथ जंगल में गई थी नाबालिग, दरिंदों ने लिया पकड़, पैर बांधकर खेत में किया रेप

प्रतीकात्मक तस्वीर
Mathura Crime News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। यहां एक नाबालिग किशोरी के साथ दो युवकों ने खेत में उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
यह पूरी घटना शुक्रवार, 6 मार्च की शाम करीब साढ़े छह बजे की बताई जा रही है। उस समय किशोरी अपने छोटे 7 साल के भाई के साथ जंगल में गई हुई थी। आरोपी पहले से ही वहां छिपकर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही किशोरी आई, आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। वह उसे घसीटते हुए पास के एक खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान गांव का ही दूसरा युवक विकास भी वहां आ पहुंचा। उसने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने बचने की बहुत कोशिश की और भागने की फिराक में थी, लेकिन दोनों आरोपियों ने मिलकर उसके पैर बांध दिए ताकि वह कहीं न जा सके।
तभी वहां से एक ग्रामीण गुजर रहा था। उसे देखकर दोनों आरोपी डर गए और फौरन मौके से भाग निकले। ग्रामीण के चले जाने के बाद किशोरी ने किसी तरह अपने हाथ-पैर खोले और बहुत डरी-बेहाल हालत में घर पहुंची। वह बहुत डर गई थी और रो रही थी। घर पहुंचने के बाद किशोरी पूरी रात डरी-सहमी रही। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को सारी घटना बता दी। यह सुनकर मां और पूरे परिवार के लोग सदमे में आ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
परिवार वाले किशोरी को लेकर नौहझील थाने पहुंचे। उन्होंने वहां पूरी घटना की तहरीर दी। सीओ संदीप कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला रही है। लोग इस तरह की वारदात को लेकर बहुत गुस्सा हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग