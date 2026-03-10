10 मार्च 2026,

मंगलवार

मथुरा

5 लाख और बाइक की मांग… मना करने पर नई दुल्हन की बेरहमी से पिटाई, कान के पर्दे फटे

मथुरा में नवविवाहिता भावना के साथ ससुराल वालों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है।

मथुरा

image

Anuj Singh

Mar 10, 2026

पति ने दुल्हन को इतना पीटा कि चली गई सुनने की शक्ति

पति ने दुल्हन को इतना पीटा कि चली गई सुनने की शक्ति

Mathura Crime News: मथुरा के थाना जैंत इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां दहेज की मांग को लेकर एक नई-नवेली दुल्हन के साथ उसकी ससुराल वालों ने बहुत बेरहमी से मारपीट की। पिटाई इतनी तेज थी कि गरीब लड़की को अब सुनाई ही नहीं देता। पुलिस ने शिकायत मिलते ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी के बाद शुरू हुई परेशानी

पीड़िता के पिता दाऊजी पुत्र गिर्राज प्रसाद, जो परखम गूजर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भावना (उर्फ भूमि) की शादी लगभग दो साल पहले छरौरा गांव के ललित (उर्फ लकी) से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। वे भावना से बार-बार पांच लाख रुपये और एक बाइक मांगते थे। अगर भावना कुछ कहती या मना करती तो उसे डांट-फटकार और मारपीट का सामना करना पड़ता।

रविवार शाम हुई क्रूर मारपीट

तहरीर में पिता ने लिखा है कि रविवार की शाम करीब 6 बजे की बात है। उस समय भावना घर के काम-काज में लगी हुई थी। तभी उसके पति ललित ने फिर से वही पुरानी बात दोहराई और पैसे व बाइक की मांग की। जब भावना ने विरोध जताया और कहा कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो गुस्से में आकर ललित ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी जोरदार थी कि भावना के कान में गंभीर चोट लग गई। अब उसकी सुनने की शक्ति चली गई है और वह कुछ भी सुन नहीं पा रही है।

परिवार की हालत और पुलिस कार्रवाई

पिता ने बताया कि बेटी की यह हालत देखकर पूरा परिवार सदमे में है। वे चाहते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिले ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / 5 लाख और बाइक की मांग… मना करने पर नई दुल्हन की बेरहमी से पिटाई, कान के पर्दे फटे

