5 लाख और बाइक की मांग… मना करने पर नई दुल्हन की बेरहमी से पिटाई, कान के पर्दे फटे

तहरीर में पिता ने लिखा है कि रविवार की शाम करीब 6 बजे की बात है। उस समय भावना घर के काम-काज में लगी हुई थी। तभी उसके पति ललित ने फिर से वही पुरानी बात दोहराई और पैसे व बाइक की मांग की। जब भावना ने विरोध जताया और कहा कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो गुस्से में आकर ललित ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी जोरदार थी कि भावना के कान में गंभीर चोट लग गई। अब उसकी सुनने की शक्ति चली गई है और वह कुछ भी सुन नहीं पा रही है।