सपने में लगा जीजा ने पकड़ा… सच निकला कुछ और! 7 साल बाद साली ने बदला बयान

साल 2019 में 10 फरवरी को बिठूर थाना क्षेत्र के एक एयरफोर्स कर्मी की शादी बिधनू की एक लड़की से हुई। शादी के तीन दिन बाद 13 फरवरी को वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। उस समय उसकी 15 साल की साली भी उसके साथ आई। 8 मार्च 2019 की रात करीब 9 बजे घर में अचानक 15 साल की लड़की जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसकी बड़ी बहन (यानी पत्नी) दौड़कर आई तो किशोरी ने रोते हुए कहा कि जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। बहन ने तुरंत पुलिस को बुला लिया।