Kanpur News:मनमानी फीस के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अभिभावकों के शोषण का लगाया आरोप

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक एडमिशन फीस वसूलने, हर साल फीस बढ़ाने और ड्रेस व किताबें खरीदने के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने “स्कूलों की मनमानी बंद करो” और “अभिभावकों को राहत दो” जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया।कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और अभी से ही अभिभावकों की समस्याएं सामने आने लगी हैं। महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि कई निजी स्कूल आरटीई के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने से भी बचते हैं, जबकि दूसरी ओर सामान्य अभिभावकों से भारी फीस वसूली जाती है।