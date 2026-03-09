Kanpur News:तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से जीजा की मौत, साला गंभीर, डंपर चालक हुआ फरार

गुजैनी के पिपौरी मर्दनपुर निवासी अनिल (45) निजी कंपनी में काम करते थे। परिवार में पत्नी किरन, बेटा शोभित और बेटी सोनिया हैं। परिजनों के अनुसार अनिल अपने साले संजय (35) के साथ बाइक से नौबस्ता हाईवे के रास्ते महाराजपुर के करबिगवां स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। दोनों यशोदानगर हाईवे के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर काफी दूर तक घिसटते चले गए।