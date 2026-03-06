Kanpur News:सब्जी लेने निकले अधेड़ की नाले में मिली शव,जांच में जुटी पुलिस

पनकी के रतनपुर कॉलोनी निवासी विजय सिंह (55) एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। परिवार में पत्नी सविता और बेटा विकास हैं। परिजनों के अनुसार गुरुवार शाम विजय सिंह घर से बाजार जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर रात तक वह वापस नहीं लौटे। इससे चिंतित परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका।शुक्रवार सुबह बेटा विकास पिता की तलाश में आसपास के इलाकों में निकला। इसी दौरान शताब्दी नगर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास लोगों की भीड़ लगी देख वह वहां पहुंचा। भीड़ के बीच झांककर देखा तो नाले में पड़े शव को देखकर उसके होश उड़ गए। शव उसके पिता विजय सिंह का था। बेटे की चीख सुनकर मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए।