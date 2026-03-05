Kanpur News:होली के हुड़दंग ने छीनी तीन जिंदगियां, अलग-अलग हादसों में 45 घायल

तीसरा मामला कैंट थाना क्षेत्र के झाड़ीबाबा पड़ाव के पास का है। यहां 26 वर्षीय युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला, जबकि कुछ दूरी पर उसकी स्कूटी खड़ी थी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आधार कार्ड से उसकी पहचान बिहार के मोतिहारी, पूर्वी चंपारण निवासी सुमन पटेल के रूप में हुई। वह पिछले तीन वर्षों से शहर की एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही उनके साले राम जनम पटेल मौके पर पहुंचे। परिवार में पत्नी रिंकी और ढाई साल की बेटी है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी और चालक फरार हो गया।