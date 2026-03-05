Kanpur News:जानिए कब से बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज धूप के साथ बढ़ेगी गर्मी

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में क्रमिक रूप से वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। इसके साथ ही रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इससे दिन और रात दोनों समय हल्की गर्मी महसूस की जा सकती है। मौसम के इस बदलाव के चलते लोगों को दोपहर के समय धूप से बचाव की सलाह दी जा रही है। वही कृषि क्षेत्र के लिए भी मौसम को लेकर सलाह जारी की गई है। किसानों से कहा गया है कि खेतों में नमी बनाए रखें, क्योंकि बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। अगले तीन दिनों तक क्षेत्र में बारिश होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।