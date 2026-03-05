गाली देने से रोका तो बुजुर्ग पर टूट पड़े दबंग, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की हत्या, घर में पसरा मातम

परिवार ने घायल चंद्रपाल को तुरंत गजनेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। वहां डॉक्टर सिद्ध गोपाल शर्मा ने उनका इलाज किया। डॉक्टर ने चोटों को सामान्य बताकर उन्हें घर भेज दिया। लेकिन रात में हालत अचानक बिगड़ गई। बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे चंद्रपाल की हालत और खराब हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। होली के त्योहार के आसपास यह घटना होने से गांव में सदमा फैल गया।