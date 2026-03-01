Kanpur News: भाई दूज पर अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर

अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भी 5 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की पुष्टि की है। इसके चलते राजस्व, विकास, पंचायत समेत विभिन्न विभागों के कार्यालयों में नियमित कामकाज नहीं होगा और आमजन से जुड़े दैनिक प्रशासनिक कार्य स्थगित रहेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवकाश के बावजूद आवश्यक सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था, पूर्व की भांति संचालित होती रहेंगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे जरूरी कार्यों की योजना अवकाश को ध्यान में रखकर बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।