Hamirpur News:गलत दिशा से आए ट्रक ने उजाड़ा परिवार, बेटे की मौत, पिता गंभीर घायल

जानकारी के मुताबिक, महोबा जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र के कनौरा गांव निवासी चतुर कुशवाहा (48) अपने बेटे श्याम सिंह (25) और भतीजे अमरचंद्र के साथ पारिवारिक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। तीनों कोतवाली क्षेत्र के बिलरख गांव में चाचा की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे। विदाई के बाद वे बाइक से घर की ओर रवाना हुए थे। एक बाइक पर श्याम सिंह सवार था, जबकि दूसरी बाइक पर चतुर कुशवाहा अपने भतीजे के साथ बैठे थे। जैसे ही वे गिरवर मोड़ के पास पहुंचे, सामने से गलत दिशा में आ रहे ट्रक ने पहले श्याम सिंह की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। युवक सड़क पर गिर पड़ा और ट्रक उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद ट्रक ने दूसरी बाइक को भी टक्कर मार दी, जिससे चतुर कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकला।