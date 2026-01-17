लव जिहाद मामला : प्रेम जाल में फंसाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर

थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने अपने पिता मौलाना खान के इंडिया लॉज में ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और वहीं पर वीडियो भी बनाया था। आरोपी का पिता भी इस पूरी साजिश में शामिल था, जिसे पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस इंडिया लॉज को खाली करवाकर वहां ताला लगा दिया है और सीसीटीवी की DVR अपने कब्जे में ले ली है। इसके साथ ही उनकी आरा मशीन को भी सीज कर दिया गया है।