लव जिहाद मामला : प्रेम जाल में फंसाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर

हमीरपुर में लव जिहाद के मामला ,फोटो सोर्स - GPT
Hamirpur Love Jihad Case : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लव जिहाद के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने लॉज को सील कर दिया है। वहीं, एनकाउंटर में गोली लगने से घायल मुख्य आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दरिंदगी की गई और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी शुरू की और मुख्य आरोपी अबान को पकड़ने के लिए छापेमारी की।
वहीं कुछ लोगों ने आरोपी अबान उर्फ अफ्फान के घर पर पथराव और तोड़फोड़ की और थाने का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देर रात पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली आरोपी अबान के पैर में लगी। घायल हालत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल में भेजा गया ।
थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने अपने पिता मौलाना खान के इंडिया लॉज में ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और वहीं पर वीडियो भी बनाया था। आरोपी का पिता भी इस पूरी साजिश में शामिल था, जिसे पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस इंडिया लॉज को खाली करवाकर वहां ताला लगा दिया है और सीसीटीवी की DVR अपने कब्जे में ले ली है। इसके साथ ही उनकी आरा मशीन को भी सीज कर दिया गया है।
जांच में सामने आया कि जिस जगह पर यह लॉज बना था, वह असल में सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन थी। हाई कोर्ट ने पहले ही इस अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक बचा हुआ था। अब पुलिस और प्रशासन इस पूरी संपत्ति को कुर्क करने और ध्वस्त करने की तैयारी में है और पुरे इलाके में पुलिस बल तैनात है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
बड़ी खबरेंView All
हमीरपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग