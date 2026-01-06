पत्नी की सहेली निकली ‘चालबाज’! सराफा कारोबारी को लगाया 6 करोड़ से ज्यादा का चूना

पिंकी ने 11 करोड़ 58 लाख रुपये के गहने लिए, लेकिन भुगतान सिर्फ 4 करोड़ 83 लाख रुपये का ही किया। जब बाकी के 6 करोड़ 75 लाख रुपये मांगे गए, तो आरोपी टालमटोल करने लगे। उन्होंने बकाया पैसे के बदले एक प्लॉट का एग्रीमेंट और ऑरिजनल डीड गौरव को थमा दिया, जो बाद में पूरी तरह फर्जी निकला। यानी पैसे तो डूबे ही थे, साथ ही कागजों के नाम पर भी धोखा किया गया।