पत्नी की सहेली निकली ‘चालबाज’! सराफा कारोबारी को लगाया 6 करोड़ से ज्यादा का चूना

सराफा कारोबारी को 6 करोड़ से ज्यादा की चपत। फोटो सोर्स-AI
Agra Bankruptcy Case: आगरा के कमला नगर इलाके से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक सराफा कारोबारी को उसकी पत्नी की सहेली ने करोड़ों रुपये का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं, परिवार के साथ मिलकर उसने ऐसी साजिश रची कि किसी को भनक तक नहीं लगी।
मधुबन सोसाइटी में रहने वाले गौरव पोद्दार और उनकी पत्नी संगीता मोती कटरा में सोने-चांदी का कारोबार करते हैं। गौरव की पत्नी की सहेली पिंकी झा ने बड़े भरोसे के साथ व्यापार में मुनाफे का लालच देकर उधार पर माल उठाना शुरू कर दिया। पिंकी ने उसकी फर्म किनारी बाजार स्थित एए एंटरप्राइजेज को सोने-चांदी के आभूषण भेज दिए।
पिंकी ने 11 करोड़ 58 लाख रुपये के गहने लिए, लेकिन भुगतान सिर्फ 4 करोड़ 83 लाख रुपये का ही किया। जब बाकी के 6 करोड़ 75 लाख रुपये मांगे गए, तो आरोपी टालमटोल करने लगे। उन्होंने बकाया पैसे के बदले एक प्लॉट का एग्रीमेंट और ऑरिजनल डीड गौरव को थमा दिया, जो बाद में पूरी तरह फर्जी निकला। यानी पैसे तो डूबे ही थे, साथ ही कागजों के नाम पर भी धोखा किया गया।
जब गौरव ने अपनी मेहनत की कमाई वापस मांगी तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। 31 अक्टूबर को जब गौरव अपने पैसे की वसूली के लिए गया, तो पिंकी के पति, देवर और ननद समेत पूरे परिवार ने उनकी पिटाई की। साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को सारे बिल और दस्तावेज दिखाए।
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पिंकी झा और उसके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग