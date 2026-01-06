6 जनवरी 2026,

मंगलवार

आगरा

पत्नी की सहेली निकली ‘चालबाज’! सराफा कारोबारी को लगाया 6 करोड़ से ज्यादा का चूना

Agra Bankruptcy Case: आगरा के कमला नगर में सराफा कारोबारी से 11.58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। पत्नी की सहेली ने उधार गहने लेकर थोड़ा भुगतान किया और बाकी रकम के बदले फर्जी प्लॉट दस्तावेज दे दिए। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आगरा

Ravendra Mishra

Jan 06, 2026

Agra Bankruptcy Case: आगरा के कमला नगर इलाके से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां एक सराफा कारोबारी को उसकी पत्नी की सहेली ने करोड़ों रुपये का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं, परिवार के साथ मिलकर उसने ऐसी साजिश रची कि किसी को भनक तक नहीं लगी।

मुनाफे का लालच देकर उधार माल लिया

मधुबन सोसाइटी में रहने वाले गौरव पोद्दार और उनकी पत्नी संगीता मोती कटरा में सोने-चांदी का कारोबार करते हैं। गौरव की पत्नी की सहेली पिंकी झा ने बड़े भरोसे के साथ व्यापार में मुनाफे का लालच देकर उधार पर माल उठाना शुरू कर दिया। पिंकी ने उसकी फर्म किनारी बाजार स्थित एए एंटरप्राइजेज को सोने-चांदी के आभूषण भेज दिए।

फर्जी प्लॉट का एग्रीमेंट थमाया

पिंकी ने 11 करोड़ 58 लाख रुपये के गहने लिए, लेकिन भुगतान सिर्फ 4 करोड़ 83 लाख रुपये का ही किया। जब बाकी के 6 करोड़ 75 लाख रुपये मांगे गए, तो आरोपी टालमटोल करने लगे। उन्होंने बकाया पैसे के बदले एक प्लॉट का एग्रीमेंट और ऑरिजनल डीड गौरव को थमा दिया, जो बाद में पूरी तरह फर्जी निकला। यानी पैसे तो डूबे ही थे, साथ ही कागजों के नाम पर भी धोखा किया गया।

कारोबारी को दी जान से मारने की धमकी

जब गौरव ने अपनी मेहनत की कमाई वापस मांगी तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। 31 अक्टूबर को जब गौरव अपने पैसे की वसूली के लिए गया, तो पिंकी के पति, देवर और ननद समेत पूरे परिवार ने उनकी पिटाई की। साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को सारे बिल और दस्तावेज दिखाए।

मामले में DCP ने क्या कहा?

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पिंकी झा और उसके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है।

