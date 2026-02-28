28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

पति संग मिलकर प्रेमिका ने एक्स लिव-इन पार्टनर को पेट्रोल डालकर फूंका, वजह कर देगी हैरान

Agra Crime News: आगरा के शाहगंज में महिला ने पति और परिजनों के साथ मिलकर पूर्व लिव-इन पार्टनर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जानिए पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Himesh Rana

Feb 28, 2026

चित्र- AI

Agra Crime News:उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शाहगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पूर्व लिव-इन पार्टनर को पति और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। गंभीर रूप से झुलसे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने पांच नामजद समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

रास्ते में रोका, पेट्रोल डालकर लगाई आग

घटना गरुवार रात करीब 9 बजे की है। पृथ्वीनाथ फाटक, राम स्वरूप कॉलोनी निवासी चांद उर्फ सद्दाम (35) ऑटो चलाकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि दौरेठा क्षेत्र के बिलासगंज के पास उनकी पूर्व लिव-इन पार्टनर शबनम ने अपने पति सोनू खान उर्फ अल्ली, भाई वकील, सास नगीना, जीजा शरीफ और तीन अन्य के साथ मिलकर उन्हें रोक लिया।

पुराने फोटो और वीडियो का मामला

पुराने फोटो और वीडियो को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद चांद को ऑटो से बाहर खींचकर सुनसान जगह ले जाया गया। आरोपियों ने उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और आग बुझाई। पुलिस की मदद से उन्हें एस एन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए।

लिव-इन से निकाह तक, फिर बढ़ा विवाद

पीड़ित की बहन निशा के अनुसार, शबनम के पहले पति की दो साल पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने दो बच्चों के साथ चांद के साथ लिव-इन में रहने लगी थी। चांद ही उसका खर्च उठाते थे। करीब 15 दिन पहले शबनम ने अपने देवर सोनू खान से निकाह कर लिया। इसके बाद वह चांद पर पुराने फोटो-वीडियो डिलीट करने का दबाव बना रही थी। उसे आशंका थी कि कहीं फोटो वायरल न हो जाएं। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और घटना को अंजाम दिया गया।

जान बचाने को खटखटाए घरों के दरवाजे

घायल चांद ने इलाज के दौरान बताया कि आग लगाने के बाद आरोपी धमकी दे रहे थे। वह किसी तरह जान बचाकर भागे और आसपास के घरों के दरवाजे खटखटाए। लोगों ने आग बुझाई और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में वारदात रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है।

18 घंटे बाद दर्ज हुई एफआईआर

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री पोर्टल और डीसीपी सिटी से शिकायत के बाद कार्रवाई तेज हुई। करीब 18 घंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीपी लोहामंडी गौरव कुमार के अनुसार, युवक करीब 40 प्रतिशत झुलसा है और उसकी हालत अब स्थिर है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cg crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 01:41 pm

Published on:

28 Feb 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / पति संग मिलकर प्रेमिका ने एक्स लिव-इन पार्टनर को पेट्रोल डालकर फूंका, वजह कर देगी हैरान

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ठायं…ठायं…ठायं…20 मिनट तड़तड़ाई गोलियां, सिपाही से पिस्टल लूटने वाले को दौड़ाकर मारी गोली

आगरा

‘श्याम से साइको श्याम’ बनने की कहानी, महिलाओं को देखकर करता प्राइवेट पार्ट पर हमला

bihar news
आगरा

सावधान! होली के दिन सड़कों पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना तुरंत पुलिस कर लेगी गिरफ्तार

आगरा

आगरा में प्रेम प्रसंग में युवक ने पिया जहर, पुलिस ने बचाई जान

Hospital surgery Maharashtra
आगरा

Agra Accident: बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला, पीछे से आए कई वाहनों ने क्षत-विक्षत किया शव, नहीं हो सकी शिनाख्त

agra firozabad highway truck accident
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.