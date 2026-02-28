पति संग मिलकर प्रेमिका ने एक्स लिव-इन पार्टनर को पेट्रोल डालकर फूंका, वजह कर देगी हैरान

पीड़ित की बहन निशा के अनुसार, शबनम के पहले पति की दो साल पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने दो बच्चों के साथ चांद के साथ लिव-इन में रहने लगी थी। चांद ही उसका खर्च उठाते थे। करीब 15 दिन पहले शबनम ने अपने देवर सोनू खान से निकाह कर लिया। इसके बाद वह चांद पर पुराने फोटो-वीडियो डिलीट करने का दबाव बना रही थी। उसे आशंका थी कि कहीं फोटो वायरल न हो जाएं। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और घटना को अंजाम दिया गया।