यूपी में होली पर 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर, सरकार ने दिए आदेश

सीएम योगी ने अपनी विदेश यात्रा से लौटते ही 2, 3 और 4 मार्च को होली के अवसर पर अवकाश घोषित किया है। 2 मार्च को होलिका दहन है। 3 मार्च को संभावित अवकाश (सरकारी निर्णय के अनुसार) और 4 मार्च रंग वाली होली है। 1 मार्च को रविवार होने के कारण कर्मचारियों को लगातार चार दिन की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि 28 फरवरी (शनिवार) को कार्यदिवस घोषित किया गया है और सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे।