Rinku Singh Father Death Reason : कैंसर से रिंकू सिंह के पिता का निधन, डॉक्टर से जानिए Liver Cancer कब जानलेवा हो जाता है

रिंकू सिंह और उनके पिता की फाइल फोटो | Photo - Rinku Singh/Instagram
Rinku Singh Father Death Reason : भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता का निधन (Rinku Singh Father Death News) हो चुका है। रिंकू के पिता खानचंद्र सिंह का कैंसर (Rinku Singh Father Cancer) से लंबी लड़ाई के बाद ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। कुछ दिन पहले ही उनको भर्ती कराया गया जिसके बाद रिंकू टी 20 वर्ल्ड कप को छोड़कर अस्पताल आए। खानचंद्र को लिवर कैंसर था। आइए, कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा से जानते हैं कि ये कैंसर कब जानलेवा हो जाता है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र को लिवर कैंसर था। ये स्टेज 4 तक पहुंच चुका था। कुछ दिन पहले जब तबीयत बिगड़ी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वेटिंलेटर पर रखा गया।
डॉ. शर्मा ने बताया कि लिवर कैंसर के लक्षणों को देखकर इसकी पहचान की जा सकती है। हालांकि, शुरुआती समय में इसकी पहचान मुश्किल से हो पाती है। इसलिए, काफी बाद में इसके बारे में पता चलता है।
डॉ. शर्मा ने बताया, हर प्रकार का कैंसर घातक होता है और जानलेवा हो सकता है। कैंसर का स्टेज 4 जानलेवा ही होता है। स्टेज 4 के लिवर कैंसर की 5-वर्षीय जीवित रहने की दर है, जो औसतन लगभग 3% से 5% के बीच है। यहां तक कि इलाज के बाद 100 में से केवल 3-5 मरीज ही 5 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह पाते हैं।
