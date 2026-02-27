Rinku Singh Father Death Reason : कैंसर से रिंकू सिंह के पिता का निधन, डॉक्टर से जानिए Liver Cancer कब जानलेवा हो जाता है

Rinku Singh Father Death Reason : भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता का निधन (Rinku Singh Father Death News) हो चुका है। रिंकू के पिता खानचंद्र सिंह का कैंसर (Rinku Singh Father Cancer) से लंबी लड़ाई के बाद ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। कुछ दिन पहले ही उनको भर्ती कराया गया जिसके बाद रिंकू टी 20 वर्ल्ड कप को छोड़कर अस्पताल आए। खानचंद्र को लिवर कैंसर था। आइए, कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा से जानते हैं कि ये कैंसर कब जानलेवा हो जाता है।