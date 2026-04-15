Smart Toothpaste : वैज्ञानिक तैयार कर रहे स्मार्ट टूथपेस्ट, बदबूदार बीमारी पायरिया को कर सकती है खत्म!

Smart Toothpaste For Gum Disease Treatment: आपने ये बात तो सुनी होगी कि मुंह की सेहत चमकते दांतों तक नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे मसूड़ों से होता है। मसूड़ों की बीमारी के लिए हम जिन एंटी-बैक्टीरियल उत्पादों का उपयोग करते हैं, वे अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunologyके एक शोध ने मसूड़ों की गंभीर बीमारी पीरियोडोंटाइटिस/ पायरिया (Smart Toothpaste for Pyorrhea) के इलाज की नई राह दिखाई है। आइए जानते हैं कि क्या है ये नई तकनीक।