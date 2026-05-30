Breast Milk Donation: जानकी पारेख ने किया 90 पैकेट ब्रेस्ट मिल्क डोनेट, जानिए नवजात बच्चों के लिए क्यों है यह जीवनदान

Donor Human Milk: जानकी पारेख (सिंगर और एक्टर नकुल मेहता की पत्नी) का यह कदम सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज में नवजात शिशुओं की सेहत से जुड़ा एक बेहद जरूरी मुद्दा है। आमतौर पर हमारे यहां ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन (मां के दूध का दान) को लेकर लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन एक मीडिया संस्थान के साथ एक खास बातचीत में जानकी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद करीब 90 पैकेट ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया था। उनका कहना है कि इसका मकसद कोई पब्लिसिटी पाना नहीं, बल्कि उन माताओं और बच्चों के बीच जागरूकता (Awareness) फैलाना था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।