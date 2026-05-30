Health Risks of Obesity: 5 साल में महिलाओं में 6.7% और पुरुषों में 4.4% बढ़ा मोटापा, जानिए इससे कौन-कौन सी हो सकती हैं बीमारियां

अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और आसान भाषा में समझें, तो सबसे ज्यादा डराने वाली स्थिति हमारे शहरों की है। शहरों में रहने वाली 42.8% महिलाएं और 36.3% पुरुष आज मोटापे या ओवरवेट की कैटगरी में आ चुके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मेट्रो शहरों में रहने वाला लगभग हर दूसरा इंसान अपनी उम्र और लंबाई के हिसाब से बहुत ज्यादा वजन लेकर जी रहा है।