Woman Heart Attack Risk : 40 की उम्र वाली महिलाओं में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है पीरियड्स से जुड़ा ये कारण

"मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव, विशेष रूप से एस्ट्रोजन का कम स्तर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। हॉट फ्लैशेस (अचानक गर्मी लगना) और रात में पसीना आने जैसे सामान्य लक्षणों को उच्च रक्तचाप और शुगर को पचाने में होने वाली कठिनाई से जोड़ा गया है, ये दोनों ही हृदय पर दबाव डाल सकते हैं। नींद की समस्या और अवसाद, जो मेनोपॉज के दौरान अधिक सामान्य हैं, धमनियों में कैल्शियम के जमाव से जुड़े होते हैं, जो हृदय रोग का एक संकेत है।"