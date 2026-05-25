Cardiac Arrest Early Sign : अधिकतर लोगों में एक घंटे पहले कार्डियक अरेस्ट के ऐसे संकेत दिखे, NHLB.NIH ने बताया

कार्डियक अरेस्ट की सांकेतिक तस्वीर (Credit- Freepik)
Cardiac Arrest Early Sign In Hindi : बैठे-बैठे, हंसते-खेलते, डांस करते-करते; "अचानक मौत' की खबरें सामने आती हैं। दरअसल, मेडिकल की भाषा में इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। नेशनल हार्ट, लंग और ब्लड इंस्टीट्यूट (nhlbi.nih.gov) ने अपने लेख में बताया है कि कार्डियक अरेस्ट के घंटे पहले या एक सप्ताह पहले शरीर क्या लक्षण देता है। इस बात को ध्यान रखा जाए तो कार्डियक अरेस्ट का खतरा टाला जा सकता है।
nhlbi.nih.gov के अनुसार, कार्डियक अरेस्ट का शिकार होने वाले अधिकांश लोगों में घटना से एक घंटे पहले एक या अधिक लक्षण देखे गए थे। कुछ लक्षण कार्डिएक अरेस्ट से कुछ सप्ताह पहले भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कार्डिएक अरेस्ट से पहले कोई लक्षण नहीं थे-
हार्ट अटैक के संभावित चेतावनी संकेत, जो कार्डियक अरेस्ट का एक मुख्य कारण है, नीचे दिए गए हैं:
कई बार कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लेकर कफ्यूजन हो सकता है। इसको लेकर ये बात जान लें-
यदि आपको चेतावनी संकेत मिलते हैं, जैसे कि बेहोशी या सीने में दर्द, जो कार्डियक अरेस्ट के उच्च जोखिम का संकेत दे सकते हैं, तो अपने डॉक्टर को कॉल करें। स्वास्थ्य सेवा मिलने तक सीपीआर देते रहें।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी नेशनल हार्ट, लंग और ब्लड इंस्टीट्यूट (nhlbi.nih.gov) के रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है।
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