Cardiac Arrest Early Sign : अधिकतर लोगों में एक घंटे पहले कार्डियक अरेस्ट के ऐसे संकेत दिखे, NHLB.NIH ने बताया

Cardiac Arrest Early Sign In Hindi : बैठे-बैठे, हंसते-खेलते, डांस करते-करते; "अचानक मौत' की खबरें सामने आती हैं। दरअसल, मेडिकल की भाषा में इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। नेशनल हार्ट, लंग और ब्लड इंस्टीट्यूट (nhlbi.nih.gov) ने अपने लेख में बताया है कि कार्डियक अरेस्ट के घंटे पहले या एक सप्ताह पहले शरीर क्या लक्षण देता है। इस बात को ध्यान रखा जाए तो कार्डियक अरेस्ट का खतरा टाला जा सकता है।