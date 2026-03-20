चलते-फिरते, खाते-पीते…अचानक आई मौत! हार्ट अटैक या कुछ और… अचानक होता क्या है?

Heart Attack vs Cardiac Attack Dil ka sach Series Part 8: हाल ही में 7 मार्च 2026, को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक होटल मालिक ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। अचानक वे जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये पहला केस लेकिन.... केस 2 चौंकाने वाला...