Heart Specilaist ने बताया- दिल की सेहत के लिए 30 के बाद किन पांच बातों का ख्याल रखना है जरूरी

अक्सर लोग सोचते हैं कि सिगरेट या बीड़ी का धुआं सिर्फ फेफड़ों को सड़ाता है, लेकिन सच यह है कि इसका पहला और सबसे घातक असर आपके दिल पर पड़ता है। डॉ. जेरेमी के मुताबिक, चाहे सिगरेट हो या आजकल का ट्रेंड बन चुका वेपिंग (Vaping) हर तरह का धूम्रपान हमारी रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को सिकोड़ देता है। इससे नसों में ब्लॉकेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जो सीधे हार्ट अटैक की वजह बनता है।सीधा असर दिल और रक्त वाहिकाओं पर भी पड़ता है। इससे दिल का दौरा और नसों में रुकावट का खतरा बढ़ सकता है।