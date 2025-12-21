21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Silent Heart Attack: छाती में दर्द नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक! इन हल्के लक्षण को ना करें नजरअंदाज, जा सकती है जान

Silent Heart Attack: दिल्ली RML के डॉक्टर ने बताया कैसे 36 साल की महिला में थकान और मतली जैसे हल्के लक्षणों से जानलेवा हार्ट अटैक हुआ। महिलाओं के लिए जरूरी चेतावनी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 21, 2025

Silent Heart Attack

Silent Heart Attack (photo- freepik)

Silent Heart Attack: दिल का दौरा अक्सर सीने में तेज दर्द से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि खासकर महिलाओं में हार्ट अटैक कई बार बिना किसी तेज सीने के दर्द के भी हो सकता है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के सर्जन डॉ. ओबैदुर रहमान ने हाल ही में एक ऐसा ही मामला साझा किया, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मामला एक 36 साल की महिला का है, जिसने शुरुआती लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया और कुछ ही घंटों बाद उसे हार्ट अटैक आ गया।

दिन की शुरुआत थकान से हुई

डॉ. रहमान के मुताबिक उस महिला का दिन किसी आम दिन जैसा ही शुरू हुआ, लेकिन उसे अचानक बेहद ज्यादा थकान महसूस होने लगी। यह सामान्य थकान नहीं थी, बल्कि शरीर जैसे जवाब दे रहा हो। उसके हाथों में अजीब सी भारीपन और कमजोरी थी। उसने सोचा कि शायद काम का तनाव है और आराम से ठीक हो जाएगा।

दोपहर तक उसे मतली महसूस होने लगी। उल्टी नहीं हुई, लेकिन पेट ठीक नहीं लग रहा था। न बुखार था, न गैस या एसिडिटी जैसी कोई साफ वजह। इसके बाद उसे सांस लेने में अजीब सा एहसास होने लगा। सांस उथली और असहज लग रही थी। वह बैठ गई, आराम करने की कोशिश की, लेकिन मन में कहीं भी हार्ट अटैक का ख्याल नहीं आया। क्योंकि न तो सीने में दर्द था और न कोई ड्रामा, इसलिए उसने इसे गंभीर नहीं समझा। लेकिन करीब 8 घंटे बाद उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया।

डॉक्टर क्या कहते हैं?

डॉ. ओबैदुर रहमान बताते हैं कि इसे एटिपिकल मायोकार्डियल इस्कीमिया कहा जाता है। Mayo Clinic के मुताबिक, इस तरह के हार्ट अटैक में सीने में दर्द नहीं होता। इसकी जगह लक्षण बहुत शांत और भ्रमित करने वाले होते हैं, जैसे थकान, सांस फूलना, मतली, गर्दन या पीठ में दर्द, या बस अजीब सी बेचैनी। यह पैटर्न महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है और यही वजह है कि यह ज्यादा खतरनाक साबित होता है। लोग इसे तनाव, नींद की कमी या गैस समझकर टाल देते हैं।

इन लक्षणों को कभी नजरअंदाज न करें

अगर नीचे दिए गए लक्षण अचानक और लगातार महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें:

  • बिना वजह असामान्य थकान
  • आराम करते हुए भी सांस फूलना
  • मतली, अपच या ऊपरी पेट में परेशानी
  • हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ में भारीपन या दर्द
  • ठंडा पसीना आना
  • चक्कर आना या बेहोशी जैसा लगना

इलाज ही सबसे बड़ा बचाव

हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों या पुरुषों की बीमारी नहीं है। युवा महिलाएं भी इसकी चपेट में आ सकती हैं, और उनके लक्षण अक्सर अलग होते हैं। शरीर जब कुछ असामान्य बता रहा हो, तो उसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। समय पर पहचान और इलाज ही सबसे बड़ा बचाव है।

ये भी पढ़ें

5 मिनट पहले किया राम-राम….अचानक आया Heart attack, मौत
राजगढ़
heart attack

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 11:43 am

Hindi News / Health / Silent Heart Attack: छाती में दर्द नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक! इन हल्के लक्षण को ना करें नजरअंदाज, जा सकती है जान

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Leg Overgrowth Disorder: 78 किलो की टांग, 17 घंटे की सर्जरी! दुर्लभ बीमारी ने डॉक्टरों को भी हैरान किया

Leg Overgrowth Disorder
स्वास्थ्य

एक गिलास गाजर-अदरक जूस और 7 हेल्थ बेनिफिट्स

Homemade Juice Recipe, Glowing skin drink, Health benefits of carrot ginger juice,
लाइफस्टाइल

Emraan Hashmi Surgery : एक्टर इमरान हाशमी की पेट की सर्जरी, डॉक्टर से जानिए क्या है हेल्थ इश्यू?

Emraan Hashmi Abdominal Surgery, Emraan Hashmi Surgery, abdominal tissue tear, Emraan Hashmi health update, Awarapan 2,
स्वास्थ्य

H3N2 Super Flu Alert: सुपर फ्लू का बढ़ता कहर! अब तक 10 हजार लोग अस्पताल में भर्ती, जानिए लक्षण और बचाव

H3N2 Super Flu Alert
स्वास्थ्य

Dementia Prevention Diet: बटर-पनीर खाकर दिमाग रहेगा फिट, दूर होगी भूलने की बीमारी! नई स्टडी का दावा

Dementia Prevention Diet
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.