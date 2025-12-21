Silent Heart Attack: छाती में दर्द नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक! इन हल्के लक्षण को ना करें नजरअंदाज, जा सकती है जान

दोपहर तक उसे मतली महसूस होने लगी। उल्टी नहीं हुई, लेकिन पेट ठीक नहीं लग रहा था। न बुखार था, न गैस या एसिडिटी जैसी कोई साफ वजह। इसके बाद उसे सांस लेने में अजीब सा एहसास होने लगा। सांस उथली और असहज लग रही थी। वह बैठ गई, आराम करने की कोशिश की, लेकिन मन में कहीं भी हार्ट अटैक का ख्याल नहीं आया। क्योंकि न तो सीने में दर्द था और न कोई ड्रामा, इसलिए उसने इसे गंभीर नहीं समझा। लेकिन करीब 8 घंटे बाद उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया।