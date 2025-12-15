5 मिनट पहले किया राम-राम….अचानक आया Heart attack, मौत

heart attack (Photo Source- freepik)
Heart attack: कड़ाके की ठंड अब जानलेवा साबित होने लगी है। बढ़ती ठंड हार्ट के मरीजों पर तो कहर बरपा ही रही है साथ ही युवा और स्वस्थ लोगों में भी हृदयघात के मामले बढ़े है। बीते एक सप्ताह में जिले में हार्ट अटैक के कारण आधा दर्जन लोगों के दिल की धड़कन थम गई है। जिनमें 35-40 साल के व्यक्ति शामिल है।
चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अधिकांश मरीज पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं थे, बल्कि सामान्य रूप से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। ऐसे मामलों में अचनाक सीने में दर्द होता है और 2 से 5 मिनट में मौत हो जाती है।
राम-राम की, कुछ देर बाद में सीने में दर्द और मौत
जीरापुर के कल्याखेडी निवासी हिंदू सिंह पिता जगन्नाथ मालवीय (40) पास के ही गांव में एक किसान के यहां मवेशी चराता है। कल्याखेड़ी और सेंधली के बीच में मवेशी चराने गया था। तभी 10 बजे के करीब सीने में दर्द हुआ और 5 मिनट में मौत हो गई। आसपास के जंगल लोगों ने बताया कि पांच मिनट पहले राम-राम करके निकला था। थोड़ी देर बाद पता चला मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के आधार पर हृदय गति रुकना ही कारण बताया। ग्रामीणों ने बताया कि घर में अकेला था, परिवार में कोई नहीं।
प्रधान आरक्षक, सीने में दर्द, अस्पताल में मौत
भाटखेड़ी निवासी और बोड़ा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दिनेश यादव (50) की मौत भी हार्ट अटैक से हो गई। परिजन ने बताया कि रविवार सुबह 7.30 बजे के करीब बोड़ा से ड्यूटी कर घर आए थे। सीने में दर्द हुआ तो ब्यावरा के एक निजी अस्पताल में दिखाने पहुंचे। जहां डॉक्टर ने माइनर अटैक बताया। इलाज शुरू ही किया था और 10 मिनट बाद ही मौत हो गई। बता दें कि यादव का पिछले साल ही प्रमोशन हुआ था। उनकी मौत सूचना पर एसपी अमित सुरेश तोलानी सहित अन्य पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। भाटखेड़ी में अंतिम संस्कार में भी सभी अधिकारी शामिल हुए।
खून गाढ़ा होने से सिकुड़ जाती हैं रक्त नलिकाएं
सर्दी के मौसम में तापमान गिरने से रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती है। खून भी गाढ़ा होने लगता है। जिससे रक्तचाप बढ़ता है और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कोविड काल के बाद से सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में लोगों को अपनी जीवन-शैली में व्यायाम और शारीरिक एक्टिविटीज को शामिल करें। सावधानी बरतें और कुछ लक्षण दिखने पर चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। - डॉ. सुधीर कलावत, एमडी मेडिसीन, जिला चिकित्सालय राजगढ़
-14 दिसंबर भाटखेड़ी निवासी और बोड़ा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल दिनेश यादव और दूसरा जीरापुर में चारावाह की हार्ट अटैक से मौत।
- 9 दिसंबर खुजनेर में राजगढ़ विधायक अमरसिंह यादव के भानेज मनोज यादव (30) का कार्डियक अरेस्ट से मौत।
-. दिनेश पिता रघुनाथ गुर्जर (35) निवासी बालचिड़ी, अजनार किनारे सीने दर्द होने पर गिरा और मौत। 4.4 दिसंबर चौड़ापुरा निवासी गोपाल पिता मानसिंह (57) की सीने में दर्द के बाद मौत।
-तीन से अधिक परतों में कपड़े पहनें।
-सुबह जल्दी नहाने और व्यायाम करने से बचें।
-तला-भुना और वसायुक्त भोजन न करें।
-व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाए।
-बीपी-शुगर के मरीज नियमित जांच कराएं।
-सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना या चक्कर जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए।
