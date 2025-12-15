5 मिनट पहले किया राम-राम….अचानक आया Heart attack, मौत

भाटखेड़ी निवासी और बोड़ा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दिनेश यादव (50) की मौत भी हार्ट अटैक से हो गई। परिजन ने बताया कि रविवार सुबह 7.30 बजे के करीब बोड़ा से ड्यूटी कर घर आए थे। सीने में दर्द हुआ तो ब्यावरा के एक निजी अस्पताल में दिखाने पहुंचे। जहां डॉक्टर ने माइनर अटैक बताया। इलाज शुरू ही किया था और 10 मिनट बाद ही मौत हो गई। बता दें कि यादव का पिछले साल ही प्रमोशन हुआ था। उनकी मौत सूचना पर एसपी अमित सुरेश तोलानी सहित अन्य पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। भाटखेड़ी में अंतिम संस्कार में भी सभी अधिकारी शामिल हुए।