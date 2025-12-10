10 दिसंबर 2025,

नर्मदापुरम

स्कूलों में ‘E-ग्रेड’ लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर देनी होगी परीक्षा

MP News: छात्र-छात्राएं जिस विषय में ई ग्रेड लाएंगे उन्हीं विषयों के पेपर स्थानी स्तर पर स्कूलों में देना होगा।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Astha Awasthi

Dec 10, 2025

school exam , mp news

school exam (Photo Source- freepik)

MP News: 13 दिसंबर तक चलने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा का 15 दिसंबर को कक्षा 3 से लेकर 8 वीं तक का परिणाम घोषित होगा। इस दौरान ई ग्रेड लाने वाले स्टूडेंटेस को एक बार फिर अपनी ग्रेड सुधारने के लिए दूसरी बार परीक्षा देना होगा। जिले में शासकीय व निजी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का संचालन दो सत्रों में किया जा रहा है। दूसरे दिन मंगलवार को कक्षा 3 से 5वीं और 8वीं छात्र छात्राओं ने गणित और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने संगीत का पेपर दिया।

छात्र-छात्राएं जिस विषय में ई ग्रेड लाएंगे उन्हीं विषयों के पेपर स्थानी स्तर पर स्कूलों में देना होगा। परीक्षा के लिए पेपर स्कूल के शिक्षकों टीम द्वारा ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार किए जाएंगे। ग्रेड सुधारने के लिए दूसरी बार होने वाले पेपर की तारीख अभी तय होना बाकी है। कक्षा 5 वीं और कक्षा 8 वीं के अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में जुड़ते हैं। इस कारण विषय में कमजोर विद्यार्थियों की परीक्षा फिर ली जाएगी।

63952 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए

माखन नगर, बनखेड़ी, नर्मदापुरम, केसला, पिपरिया, सिवनी मालवा और सोहागपुर में 63952 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक हुई जिसमें कक्षा वीं से 8 वीं तक के छात्र-छात्राओं परीक्षाएं दी। वहीं दोपहर 1.30 बजे 5 6 ने से शाम चार बजे तक कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की परीक्षा हुई। कक्षा 6 वीं से तक परीक्षाएं 13 दिसंबर और कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की परीक्षा 12 दिसंबर को खत्म होंगी।

बदला गया था परीक्षा का टाइम टेबल

इसके पहले 24 से 29 नवंबर के बीच अर्द्धवार्षिक परीक्षा होनी थी। जिले में एसआइआर का काम सभी शासकीय स्कूलों के स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। जिसमें स्कूलों के शिक्षक बीएलओ बन एसआईआर का काम कर रहे हैं। इस कारण स्कूल स्टाफ की कमी होने के कारण शासकीय व निजी स्कूलों में 24 नवंबर से शुरू होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा परीक्षा का टाइम टेबल बदला गया था।

अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं को संचालन किया जा रहा है। 15 दिसंबर को परीक्षा परिणाम घोषित होगा। ई-ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट्स की दूसरी बार परीक्षा ली जाएगी। जिस विषय में कमजोर होंगे उस विषय का पेपर स्थानीय स्तर पर स्कूलों में होगी- प्रदीप चौहान, एपीसी

Updated on:

10 Dec 2025 04:14 pm

Published on:

10 Dec 2025 04:10 pm

