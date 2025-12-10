स्कूलों में ‘E-ग्रेड’ लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर देनी होगी परीक्षा

MP News: 13 दिसंबर तक चलने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा का 15 दिसंबर को कक्षा 3 से लेकर 8 वीं तक का परिणाम घोषित होगा। इस दौरान ई ग्रेड लाने वाले स्टूडेंटेस को एक बार फिर अपनी ग्रेड सुधारने के लिए दूसरी बार परीक्षा देना होगा। जिले में शासकीय व निजी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का संचालन दो सत्रों में किया जा रहा है। दूसरे दिन मंगलवार को कक्षा 3 से 5वीं और 8वीं छात्र छात्राओं ने गणित और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने संगीत का पेपर दिया।