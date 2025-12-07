ये क्या? पुलिस चौकी तोड़कर कर दिया चौड़ीकरण… नपा ने अतिक्रमण भी हटाए

bulldozer action on encroachments at bhopal tiraha (फोटो- Patrika.com)
MP News: महानगरों की तर्ज पर नर्मदापुरम के भोपाल तिराहा का सौंदर्यीकरण में लाल पत्थरों से स्वागत दीवार बनाई जा रही है। इसके सामने अस्थाई चौकी भवन के कारण सौंदर्यीकरण (Beautification) बिगड़ रहा था। अतिक्रमण भी निर्माण में परेशानी बना था। शनिवार को नगर पालिका ने बुलडोजर से भवन को तोड़ दिया। आसपास के अतिक्रमण भी हटाना शुरू कर दिया है। (Bulldozer Action)
भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे 69 (NH 69 Bhopal-Nagpur Highway) पर भोपाल तिराहा आदमगढ़ और संजय नगर की तरफ आकर्षक दीवार बनाई गई है लेकिन पूर्व में रेत ठेकेदार द्वारा बनाए गए चेकपोस्ट भवन वर्तमान में अस्थाई पुलिस चौकी और अतिक्रमण परेशानी बन रहा था। नगर पालिका ने पुलिस से चर्चा करने के बाद भवन को तोड़ने की कार्रवाई (Encroachments Demolished) की। इस दौरान थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर को देखा।
पुलिस के भवन को खाली कर दिया। नगर पालिका ने भवन की बिजली सप्लाई काटने के बाद भवन तोड़ने की कार्रवाई की। भवन के दोनों तरफ अतिक्रमण कर आधा दर्जन से अधिक टप, गुमठियां जमा दी गई थी। अमले ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी। इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही दुकानें हटाना शुरू कर दिया। अमले ने भी कई अतिक्रमण हटाए।
चौराहा पर संजय नगर की तरफ की लाल पत्थरों की दीवार बनकर तैयार हो गई है। इसमें नगर पालिका धातु के अक्षर नर्मदापुरम लिखेगी। इसके आसपास सौंदर्गीकरण किया जाएगा। सौंदर्गीकरण होने के बाद चौराहा पर सड़क के बीच के डिवाइडर पर भी पौधरोपण कर आकर्षक बनाया जाएगा।
चौराहा पर पुलिस चौकी के लिए नगर पालिका चौराहा पर बंगाली कॉलोनी की तरफ सड़क किनारे भवन बनाकर देगी। लगभग एक महीने में स्थाई पुलिस चौकी बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान पुलिसकर्मियों के बैठने के लिए अस्थाई व्यवसथा बनाई जा रही है। (MP News)
चौराहा से अस्थाई चौकी भवन को तोड़ दिया है। पुलिस के लिए सड़क किनारे नया भवन निर्माण कर स्थाई चौकी बनाकर देंगे। चौराहा से भी अतिक्रमण को हटा दिया है।-अंबक पाराशर, उपयंत्री, नगरपालिका, नर्मदापुरम
