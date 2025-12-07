7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

ये क्या? पुलिस चौकी तोड़कर कर दिया चौड़ीकरण… नपा ने अतिक्रमण भी हटाए

Bulldozer Action: महानगरों की तर्ज पर नर्मदापुरम का भोपाल तिराहा नया रूप ले रहा है। स्वागत दीवार के सामने बने अस्थाई पुलिस चौकी भवन व अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर रास्ता साफ किया गया।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Dec 07, 2025

NH 69 bulldozer action encroachments demolished beautification mp news

bulldozer action on encroachments at bhopal tiraha (फोटो- Patrika.com)

MP News: महानगरों की तर्ज पर नर्मदापुरम के भोपाल तिराहा का सौंदर्यीकरण में लाल पत्थरों से स्वागत दीवार बनाई जा रही है। इसके सामने अस्थाई चौकी भवन के कारण सौंदर्यीकरण (Beautification) बिगड़ रहा था। अतिक्रमण भी निर्माण में परेशानी बना था। शनिवार को नगर पालिका ने बुलडोजर से भवन को तोड़ दिया। आसपास के अतिक्रमण भी हटाना शुरू कर दिया है। (Bulldozer Action)

नेशनल हाईवे 69 पर तिराहे का सौंदर्यीकरण

भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे 69 (NH 69 Bhopal-Nagpur Highway) पर भोपाल तिराहा आदमगढ़ और संजय नगर की तरफ आकर्षक दीवार बनाई गई है लेकिन पूर्व में रेत ठेकेदार द्वारा बनाए गए चेकपोस्ट भवन वर्तमान में अस्थाई पुलिस चौकी और अतिक्रमण परेशानी बन रहा था। नगर पालिका ने पुलिस से चर्चा करने के बाद भवन को तोड़ने की कार्रवाई (Encroachments Demolished) की। इस दौरान थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर को देखा।

पुलिस के भवन को खाली कर दिया। नगर पालिका ने भवन की बिजली सप्लाई काटने के बाद भवन तोड़ने की कार्रवाई की। भवन के दोनों तरफ अतिक्रमण कर आधा दर्जन से अधिक टप, गुमठियां जमा दी गई थी। अमले ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी। इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही दुकानें हटाना शुरू कर दिया। अमले ने भी कई अतिक्रमण हटाए।

दीवार पर धातु के अक्षरों से लिखा जाएगा नर्मदापुरम

चौराहा पर संजय नगर की तरफ की लाल पत्थरों की दीवार बनकर तैयार हो गई है। इसमें नगर पालिका धातु के अक्षर नर्मदापुरम लिखेगी। इसके आसपास सौंदर्गीकरण किया जाएगा। सौंदर्गीकरण होने के बाद चौराहा पर सड़क के बीच के डिवाइडर पर भी पौधरोपण कर आकर्षक बनाया जाएगा।

नया भवन बनाएगी नगर पालिका

चौराहा पर पुलिस चौकी के लिए नगर पालिका चौराहा पर बंगाली कॉलोनी की तरफ सड़क किनारे भवन बनाकर देगी। लगभग एक महीने में स्थाई पुलिस चौकी बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान पुलिसकर्मियों के बैठने के लिए अस्थाई व्यवसथा बनाई जा रही है। (MP News)

चौराहा से अतिक्रमण को हटा दिया

चौराहा से अस्थाई चौकी भवन को तोड़ दिया है। पुलिस के लिए सड़क किनारे नया भवन निर्माण कर स्थाई चौकी बनाकर देंगे। चौराहा से भी अतिक्रमण को हटा दिया है।-अंबक पाराशर, उपयंत्री, नगरपालिका, नर्मदापुरम

ये भी पढ़ें

बागेश्वर धाम की वजह से रेलवे ने लाया नया नियम, मिनट के हिसाब से लगेगा जुर्माना
छतरपुर
new railway rule chain pulling per minute fine bageshwar dham

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 09:10 am

Published on:

07 Dec 2025 09:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / ये क्या? पुलिस चौकी तोड़कर कर दिया चौड़ीकरण… नपा ने अतिक्रमण भी हटाए

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुख्यात इंटरनेशनल महिला तस्कर को माइनस 7 डिग्री तापमान पर चीन सीमा से पकड़ लाई फोर्स

Smuggler Yangchen Lachungpa from Satpura Tiger Reserve arrested in Sikkim
नर्मदापुरम

बड़ी खबर: जमीन-मकान खरीदना होगा महंगा, 15% तक बढ़ेंगे रेट, ये है कारण

narmadapuram property rate hike plot makaan price increase mp news
नर्मदापुरम

किसान की अनोखी कलाकारी, 9 अनाजों से बना डाली पुतिन और मोदी की तस्वीर, इसमें छिपा है खास संदेश

Farmer Unique Artwork
नर्मदापुरम

MP के सभी टाइगर रिजर्व में बंद हुई ये सेवा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

supreme court order night safari ban satpura tiger reserve mp news
नर्मदापुरम

पचमढ़ी हेलीकॉप्टर सेवा ठप! नहीं मिल रही जमीन, अब 40 KM दूर बनेगा हेलीपैड

pachmarhi helicopter service stopped helipad land issue mp news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.