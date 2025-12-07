ये क्या? पुलिस चौकी तोड़कर कर दिया चौड़ीकरण… नपा ने अतिक्रमण भी हटाए

भोपाल-नागपुर नेशनल हाईवे 69 (NH 69 Bhopal-Nagpur Highway) पर भोपाल तिराहा आदमगढ़ और संजय नगर की तरफ आकर्षक दीवार बनाई गई है लेकिन पूर्व में रेत ठेकेदार द्वारा बनाए गए चेकपोस्ट भवन वर्तमान में अस्थाई पुलिस चौकी और अतिक्रमण परेशानी बन रहा था। नगर पालिका ने पुलिस से चर्चा करने के बाद भवन को तोड़ने की कार्रवाई (Encroachments Demolished) की। इस दौरान थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर को देखा।