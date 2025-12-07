7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

बागेश्वर धाम की वजह से रेलवे ने लाया नया नियम, मिनट के हिसाब से लगेगा जुर्माना

New Railway Rule: चेन पुलिंग को लेकर रेलवे अब बेहद सख्त हो गया है। बिना वजह ट्रेन रोकना अब आपको महंगा पड़ेगा। बागेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह नया नियम लागू किया गया है।

1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Akash Dewani

Dec 07, 2025

new railway rule chain pulling per minute fine bageshwar dham

chain pulling per minute fine as new railway rule (फोटो- Patrika.com)

Bageshwar Dham: यात्रियों द्वारा ट्रेन की अलार्म चेन खींचकर गाड़ी रोकने की बढ़ती समस्या अब रेलवे के लिए गंभीर सिरदर्द बन चुकी है। छतरपुर जिले के दुरियागंज रेलवे स्टेशन पर यह समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। रेलवे ने अब इसे रोकने नया सख्त नियम (new railway rule) लागू किया है, जिसके तहत अब बिना किसी आपातकालीन कारण चेन खींचने वाले यात्रियों को केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि ट्रेन रुकने से हुआ खर्च भी चुकाना होगा।

ये लगेगा जुर्माना

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत तय डिटेंशन चार्ज के अनुसार ट्रेन के प्रत्येक मिनट (Per Minute Fine) के ठहराव पर 8000 रुपए वसूले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ट्रेन पांच मिनट के लिए रुकी, तो दोषी यात्री पर कुल 41000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यदि ट्रेन रुकने के कारण अन्य ट्रेनों का भी डिटेंशन हुआ, तो यह राशि 1 लाख तक पहुंच सकती है। यात्री को 1000 रुपए बेसिक जुर्माना भी देना होगा।

बागेश्वर धाम में ज्यादा समस्या

रेलवे अधिकारियों के अनुसार दुरियागंज स्टेशन पर यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। बागेश्वर धाम जाने वाली ट्रेनों में बिना स्टॉपेज चेन पुलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे न केवल ट्रेनें समय पर नहीं चल पाती, बल्कि रेलवे को हर रुकावट पर लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है।

चला रहे जागरूकता अभियान

पीआरओ मनोज सिंह ने बताया, रेलवे प्रशासन ने चेन पुलिंग (chain pulling) रोकने जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है। स्टेशन पर घोषणाएं, पोस्टर और स्टाफ की निगरानी के माध्यम से यात्रियों को इस नियम के प्रति सचेत किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है, इससे चेन पुलिंग की घटनाओं में कमी आएगी और ट्रेनें समय पर चलेंगी। यात्री भी अब ट्रेन में यात्रा करते समय सावधान रहें। बिना आपातकालीन कारण चेन खींचना अब महंगा पड़ने वाला है।

ये भी पढ़ें

MP वालों की बल्ले-बल्ले! नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा, काशी एक्सप्रेस का भी बढ़ा स्टॉपेज
खंडवा
new nanded-tanakpur weekly train khandwa kashi express stoppage MP Railway update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 07:32 am

Published on:

07 Dec 2025 07:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बागेश्वर धाम की वजह से रेलवे ने लाया नया नियम, मिनट के हिसाब से लगेगा जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाद संकट ने पूरे जिले को जकड़ा: छतरपुर-हरपालपुर दो जगहों पर फूटा गुस्सा, सडक़ों पर उमड़ी नाराजगी

protest
छतरपुर

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, वैन पर प्रतिबंध के बावजूद बेधडक़ परिवहन, ऑटो में ओवरलोडिंग जारी

school auto
छतरपुर

छतरपुर में भीषण सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर, ट्रक की टक्कर से कार चकनाचूर

Five people killed in car accident in Chhatarpur
छतरपुर

खाद संकट से भड़के किसान: छतरपुर में सटई रोड पर लगाया एंक घंटे जाम, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

protest
छतरपुर

खजुराहो के पाषाण शिल्प और छतरपुर के फर्नीचर का जीआई टैग के लिए पंजीकरण, कला को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान व कानूनी संरक्षण

khajuraho temple
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.