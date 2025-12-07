बागेश्वर धाम की वजह से रेलवे ने लाया नया नियम, मिनट के हिसाब से लगेगा जुर्माना

पीआरओ मनोज सिंह ने बताया, रेलवे प्रशासन ने चेन पुलिंग (chain pulling) रोकने जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है। स्टेशन पर घोषणाएं, पोस्टर और स्टाफ की निगरानी के माध्यम से यात्रियों को इस नियम के प्रति सचेत किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है, इससे चेन पुलिंग की घटनाओं में कमी आएगी और ट्रेनें समय पर चलेंगी। यात्री भी अब ट्रेन में यात्रा करते समय सावधान रहें। बिना आपातकालीन कारण चेन खींचना अब महंगा पड़ने वाला है।