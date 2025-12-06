MP वालों की बल्ले-बल्ले! नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा, काशी एक्सप्रेस का भी बढ़ा स्टॉपेज

new nanded-tanakpur weekly train announced (Patrika.com)
Nanded-Tanakpur Weekly Train: नांदेड़ और टनकपुर के लिए खंडवा से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने हुजूर साहिब नांदेड़ टनकपुर नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा की है। इस स्ट्रेन का स्टॉपेज खंडवा दिया गया है। साथ ही काशी एक्सप्रेस का ठहराव (Kashi Express Stoppage) अब बरुड़ और सुरगांव बंजारी रेलवे स्टेशनों पर भी होगा। (MP Railway update)
नई साप्ताहिक ट्रेन संख्या 17631/32 हु. साहिब नांदेड़ टनकपुर का रेल बोर्ड ने परिपत्र जारी किया है। आगामी दिनों में इस ट्रेन को रेल मंत्री और सांसद गण हरी झंडी दिखा कर नई ट्रेन की शुरुआत करेंगे। मध्य रेल प्रामर्शदात्री समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि ट्रेन 17631 एक्सप्रेस नांदेड़ से प्रत्येक रविवार को रात 23:40 पर रवाना होकर खंडवा सोमवार सुबह आगमन करेंगी और मंगलवार को सुबह 5:55 को टनकपुर पहुंचेगी।
वापसी में 17632 एक्सप्रेस टनकपुर से प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9:00 पर रवाना होगी है और बुधवार सुबह आएगी तथा शाम 16:30 को नांदेड़ पहुंचेगी।। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि यह ट्रेन शुरू होने खंडवा से उत्तराखंड की ओर सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।
भोपाल डीआरएम पंकज त्यागी ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को खंडवा इटारसी रूट पर आने वाले बरुड़ रेलवे स्टेशन और सुरगांव बंजारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 15017/18 लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर काशी एक्सप्रेस के ठहराव की मंजूरी की जानकारी पत्र के माध्यम से भेजी है। अगले कुछ दिनों में इसके ठहराव की शुरुआत की जाएगी। (MP Railway update)
