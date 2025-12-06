MP वालों की बल्ले-बल्ले! नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा, काशी एक्सप्रेस का भी बढ़ा स्टॉपेज

नई साप्ताहिक ट्रेन संख्या 17631/32 हु. साहिब नांदेड़ टनकपुर का रेल बोर्ड ने परिपत्र जारी किया है। आगामी दिनों में इस ट्रेन को रेल मंत्री और सांसद गण हरी झंडी दिखा कर नई ट्रेन की शुरुआत करेंगे। मध्य रेल प्रामर्शदात्री समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि ट्रेन 17631 एक्सप्रेस नांदेड़ से प्रत्येक रविवार को रात 23:40 पर रवाना होकर खंडवा सोमवार सुबह आगमन करेंगी और मंगलवार को सुबह 5:55 को टनकपुर पहुंचेगी।