6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

MP वालों की बल्ले-बल्ले! नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा, काशी एक्सप्रेस का भी बढ़ा स्टॉपेज

MP Railway update: रेलवे ने नांदेड़-टनकपुर नई साप्ताहिक ट्रेन का ऐलान किया है। यह ट्रेन एमपी साथ ही बरुड़ और सुरगांव बंजारी स्टेशन पर अब काशी एक्सप्रेस भी रुकेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Akash Dewani

Dec 06, 2025

new nanded-tanakpur weekly train khandwa kashi express stoppage MP Railway update

new nanded-tanakpur weekly train announced (Patrika.com)

Nanded-Tanakpur Weekly Train: नांदेड़ और टनकपुर के लिए खंडवा से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने हुजूर साहिब नांदेड़ टनकपुर नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा की है। इस स्ट्रेन का स्टॉपेज खंडवा दिया गया है। साथ ही काशी एक्सप्रेस का ठहराव (Kashi Express Stoppage) अब बरुड़ और सुरगांव बंजारी रेलवे स्टेशनों पर भी होगा। (MP Railway update)

नई ट्रेन का परिपत्र जारी

नई साप्ताहिक ट्रेन संख्या 17631/32 हु. साहिब नांदेड़ टनकपुर का रेल बोर्ड ने परिपत्र जारी किया है। आगामी दिनों में इस ट्रेन को रेल मंत्री और सांसद गण हरी झंडी दिखा कर नई ट्रेन की शुरुआत करेंगे। मध्य रेल प्रामर्शदात्री समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि ट्रेन 17631 एक्सप्रेस नांदेड़ से प्रत्येक रविवार को रात 23:40 पर रवाना होकर खंडवा सोमवार सुबह आगमन करेंगी और मंगलवार को सुबह 5:55 को टनकपुर पहुंचेगी।

वापसी में 17632 एक्सप्रेस टनकपुर से प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9:00 पर रवाना होगी है और बुधवार सुबह आएगी तथा शाम 16:30 को नांदेड़ पहुंचेगी।। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि यह ट्रेन शुरू होने खंडवा से उत्तराखंड की ओर सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

बरुड़ और सुरगांव बंजारी स्टेशन पर काशी का स्टॉप

भोपाल डीआरएम पंकज त्यागी ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को खंडवा इटारसी रूट पर आने वाले बरुड़ रेलवे स्टेशन और सुरगांव बंजारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 15017/18 लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर काशी एक्सप्रेस के ठहराव की मंजूरी की जानकारी पत्र के माध्यम से भेजी है। अगले कुछ दिनों में इसके ठहराव की शुरुआत की जाएगी। (MP Railway update)

ये भी पढ़ें

MP में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में सनसनी
सागर
BJP Mandal President nephew murdered knife attack bina mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 02:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / MP वालों की बल्ले-बल्ले! नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा, काशी एक्सप्रेस का भी बढ़ा स्टॉपेज

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दूध में फैट या फरेब ! दुकानों पर तीन तरह के बिक रहे दूध, सब के भाव अलग- अलग…ठगा रहे ग्राहक

Children are not getting milk, dairies are not supplying milk powder.
खंडवा

लैंड पुलिंग कानून : निरस्त नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी आंदोलन

Protest against land pooling
खंडवा

एकसाथ 5 सड़कों के निर्माण को मिली स्वीकृति, अनुपूरक बजट में मिला करोड़ों का गिफ्ट

MP supplementary budget road construction approval khandwa
खंडवा

SIR : बीएलओ ने दिए छुट्टी का आवेदन, 10 बीमार, एक अस्पताल में भर्ती

Voter ID Card SIR
खंडवा

सहकारी बैंक में किसानों ने जड़ा ताला, 6 घंटे कैद रहे कर्मचारी…जानिए क्यों

cooperative bank
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.