एकसाथ 5 सड़कों के निर्माण को मिली स्वीकृति, अनुपूरक बजट में मिला करोड़ों का गिफ्ट

कुछ समय पूर्व ही खंडवा-पंधाना मुख्य मार्ग के लिए 752.48 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, साथ ही तीन अन्य सड़कों का भूमिपूजन पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति में हुआ था। विधायक मोरे ने कहा कि अनुपूरक बजट में पंधाना क्षेत्र को जो विकास की सौगात मिली है, वह क्षेत्र की जनता के विश्वास और हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। हमारा संकल्प है कि हर गांव तक बेहतर सड़क और सुविधाएं पहुंचें, जिससे पंधाना विकास के नए मानक स्थापित करे।