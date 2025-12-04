4 दिसंबर 2025,

खंडवा

एकसाथ 5 सड़कों के निर्माण को मिली स्वीकृति, अनुपूरक बजट में मिला करोड़ों का गिफ्ट

MP Supplementary Budget 2025-26: अनुपूरक बजट में बड़ी राहत मिली है। दीवाल बायपास सहित पांच सड़कों की स्वीकृति से क्षेत्र के आवागमन, कृषि परिवहन और विकास की राह अब होगी तेज।

खंडवा

image

Akash Dewani

Dec 04, 2025

MP supplementary budget road construction approval khandwa

road construction approval in Pandhana Assembly constituency (फोटो- मंत्री राकेश सिंह फेसबुक अकाउंट)

Road Construction: प्रदेश के द्वितीय अनुपूरक बजट 2025-26 (MP Supplementary Budget) में खंडवा के पंधाना विधानसभा क्षेत्र को विकास की सौगात मिली है। लंबे समय से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सक्रिय विधायक छाया मोरे की पहल एक बार फिर रंग लाई है। बजट में दीवाल गांव बायपास रोड के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जो 4 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

चार सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

यह बायपास संकरे मार्ग से होने वाली दुर्घटनाओं और यातायात समस्या से राहत दिलाएगा। इसके साथ ही पंधाना क्षेत्र के लिए चार नई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। बरुड़-बिलनखेडा-छिरवेल मार्ग (1 करोड़), पिपलोद-लालमाटी रोड (1.40 करोड़), बड़ोदा अहीर दीवाल मार्ग (1.65 करोड़) और टेमि-खिड़गांव मार्ग (1.80 करोड़) है। इन ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण से कृषि परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य व दैनिक आवागमन में बड़ा सुधार आएगा।

पिछले बार 752 करोड़ के रोड को दी मंजूरी

कुछ समय पूर्व ही खंडवा-पंधाना मुख्य मार्ग के लिए 752.48 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, साथ ही तीन अन्य सड़कों का भूमिपूजन पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति में हुआ था। विधायक मोरे ने कहा कि अनुपूरक बजट में पंधाना क्षेत्र को जो विकास की सौगात मिली है, वह क्षेत्र की जनता के विश्वास और हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। हमारा संकल्प है कि हर गांव तक बेहतर सड़क और सुविधाएं पहुंचें, जिससे पंधाना विकास के नए मानक स्थापित करे।

