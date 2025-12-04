लैंड पुलिंग कानून : निरस्त नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी आंदोलन

मध्यप्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। जिसमें किसान संघ के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया है कि सिंहस्थ क्षेत्र से लैंड पुलिंग कानून सरकार तत्काल निरस्त करने का गजट नोटिफिकेशन जारी करे, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापिस करे, टीडीएस की धारा के गजट नोटिफिकेशन रदद किया जाए। सिंहस्थ क्षेत्र में स्थाई निर्माण न किया जाए।