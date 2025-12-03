सहकारी बैंक में किसानों ने जड़ा ताला, 6 घंटे कैद रहे कर्मचारी…जानिए क्यों

रबी सीजन में खाद-बीज का क्रेडिट देने की बजाए डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। पैसे जमा करने की रसीद दिखा रहे हैं। बावजूद इसके न तो भुगतान हो रहा है और न ही खाद-बीज मिल रहा है। नाराज किसानों ने दोपहर एक बजे के बाद शाखा के बाहर ताला लगा दिया। बैंक के भीतर कर्मचारी कैद रहे। जांच दल में शामिल मनीष कुमार झारिया ने किसानों को जल्द भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसान माने। मामले में देरशाम जांच दल में शामिल मनीष झारिया ने पत्रिका को बताया कि जांच चल रही है। किसानों को समझाइश देकर शांत कराया है।