Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

सहकारी बैंक में किसानों ने जड़ा ताला, 6 घंटे कैद रहे कर्मचारी…जानिए क्यों

सहकारी केंद्रीय बैंक पिपलानी में मंगलवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि किसानों को बैंक बुलाने के बाद पैसे का भुगतान नहीं किया गया। लंबे समय से परेशान किसानों ने बैंक के बाहर ताला लगा दिया।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Dec 03, 2025

cooperative bank

पिपलानी सहकारी बैंक के कर्मचारी छह घंटे तक ताले में कैद रहे

वित्तीय अनियमितता के आरोपी शाखा प्रबंधक ने किसानों को पैसे देने बुलाया था बैंक-बैंक पहुंचे किसानों को न पैसे मिले और ही खाद-बीज, नाराज किसानों ने किया हंगामा बैंक में किसानों को शाम सात बजे समझाइश देते जांच दल के कर्मचारी।

परेशान किसानों ने बैंक के बाहर ताला लगा दिया

सहकारी केंद्रीय बैंक पिपलानी में मंगलवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि किसानों को बैंक बुलाने के बाद पैसे का भुगतान नहीं किया गया। लंबे समय से परेशान किसानों ने बैंक के बाहर ताला लगा दिया। कर्मचारी बैंक के भीतर 6 घंटे तक कैद रहे। दोपहर एक बजे से देर शाम तक बात नहीं बनी। जांच दल में शामिल अधिकारी बीच बचाव में आगे आए। आश्वासन के बाद किसान शांत हुए।

किसानों को सूचना दी कि प्रबंधक ने निजी भूमि बेची है

सहकारी केंद्रीय बैंक पिपलानी शाखा में सैकड़ों किसानों की जमा राशि में दस करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितता की गई है। मामले में विभाग ने पांच सदस्यीय जांच दल गठित किया है। मंगलवार को जांच दल दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। इस बीच सुबह 11 बजे कई किसान पहुंचे। पूछताछ में पता चला कि किसानों को तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने पैसे भुगतान करने के लिए बुलाया था। किसानों को सूचना दी गई थी कि शाखा प्रबंधक ने निजी भूमि बेची है। पैसे आ गए हैं किसान आकर ले जाएं।

डिफाल्टर की सूचना सेे किसान भड़क गए

कई किसान सुबह 11 बजे बैंक पहुंचे गए थे। दोपहर एक बजे तक भुगतान का इंतजार किया। और न ही खाद-बीज के लिए क्रेडिट भी नहीं दी गई। डिफाल्टर की सूचना सेे लंबे समय से परेशान किसान भड़क गए। लामबंद किसानों ने बैंक की शाखा के बाहर ताला लगा दिया। कर्मचारी बैंक के भीतर कैद हो गए। प्रदर्शन करने वाले किसान शेष खान, नारायण आदि किसानों ने बताया कि बैंक में पैसा जमा किया है। भुगतान नहीं किया जा रहा है।

जांच दल के समझाइश के बाद शांत हुए किसान

रबी सीजन में खाद-बीज का क्रेडिट देने की बजाए डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। पैसे जमा करने की रसीद दिखा रहे हैं। बावजूद इसके न तो भुगतान हो रहा है और न ही खाद-बीज मिल रहा है। नाराज किसानों ने दोपहर एक बजे के बाद शाखा के बाहर ताला लगा दिया। बैंक के भीतर कर्मचारी कैद रहे। जांच दल में शामिल मनीष कुमार झारिया ने किसानों को जल्द भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसान माने। मामले में देरशाम जांच दल में शामिल मनीष झारिया ने पत्रिका को बताया कि जांच चल रही है। किसानों को समझाइश देकर शांत कराया है।

तीस साल तक दस्तावेजों की जांच

जिला सहकारी बैंक ने सहकारी बैंक केंद्र पिपलानी की जांच के लिए टीम गठित किया है। जांच टीम तीस साल पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। तीन माह से अधिक समय से जांच चल रही है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच दल में शामिल अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जांच फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / सहकारी बैंक में किसानों ने जड़ा ताला, 6 घंटे कैद रहे कर्मचारी…जानिए क्यों

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR : बीएलओ ने दिए छुट्टी का आवेदन, 10 बीमार, एक अस्पताल में भर्ती

Voter ID Card SIR
खंडवा

उच्च शिक्षा : शोध की राह धुंधली…कॉलेजों में शोध लैब को मान्यता नहीं, छात्रों का इंदौर-भोपाल पलायन

Higher Education Department
खंडवा

स्वच्छता : डोर-टू-डोर कचरा वाहनों में मिक्स कचरा डालने वाले 750 लोगों पर जुर्माना

cleanliness ranking
खंडवा

पत्रिका के कार्यक्रम में IAS सृष्टि देशमुख ने बच्चों से कहा, रील की बजाय रियल वर्क किताबों पर करें…

social media
खंडवा

पांच हजार बहनों के खाते में अब नहीं आएगी किस्त, चार हजार महिलाओं की उम्र 60 से ज्यादा

Crisil Report on DBT Schemes Like ‘Ladli Behna yojana
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.