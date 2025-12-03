SIR : बीएलओ ने दिए छुट्टी का आवेदन, 10 बीमार, एक अस्पताल में भर्ती

एसआईआर का दबाव बढ़ा, बीएलओ बीमार, अस्पताल में भर्ती
एसआईआर में सख्ती : 250 ने ड्यूटी से मुक्ति की लगा चुके गुहार, अपरिहार्य कारणों से बदले 20 बीएलएओ
एसआईआर ड्यूटी में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद बीएलओ और सहायक कर्मचारियों में बीमारियों का फोबिया बढ़ गया। चारों विधानसभा क्षेत्र में अब तक 250 ने ड्यूटी से मुक्त किए जाने की गुहार लगा चुके हैं। इसमें कइयों के आवेदनों में बीमारियां, बेटा-बेटियों की शादी, प्रशासनिक कार्य समेत अन्य कारण शामिल हैं।
अधिकारियों ने अपरिहार्य कारणों से अब तक 20 बीएलएओ बदलें हैं। एसआईआर के कार्य का दबाव इतना बढ़ गया कि अकेले खंडवा विधानसभा में 61 बीएलएओ ने छुट्टी का आवेदन दिया है। इसमें 10 बीमारी हो गए हैं। इसमें अधिकर सहायक कर्मचारी शामिल हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में एक महिला बीएलएओ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया हैै। अब तक 39 पर कार्रवाई की है।
शहर में बूथ नंबर-161 में बीएलएओ शमी अली की 27 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौजूद सहयोगी कर्मचारियों ने बीएलएओ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक जांच में पता चला कि 25 दिन से लगातार बैठ कर कार्य मुश्किल हो रहा था। पेट में दर्द के साथ अन्य शिकायतें बढ़ गईं। आंखों में दर्द के साथ धुंधलापन छाने लगा। 2 दिसंबर को निजी अस्पताल में जांच कराया है। तबीयत में सुधार नहीं है। मंगलवार को दोपहर बूथ नंबर 161 पर 1328 में से 940 का फार्म कंप्लीट हो गया है। 180 शिफ्ट हो गए हैं। नो मैपिंग के शून्य केस हैं। अभी 255 की प्रकिया को पूरा करना बाकी है।
-हायर सेकंडरी स्कूल एमएलबी की शिवांगी चौरे ने तहसील खंडवा चुनाव कार्यालय में देकर कहा है कि मतदान केंद्र-117 पर मेरी ड्यूटी सहायक के रूप में लगाई गई है। वर्तमान में संतान पालन अवकाश पर हूं। मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसकी देखरेख कर रही हूं। मैं स्वयं आटोइम्यूनडिसिज से ग्रसित हूं। समस्या को देखते हुए मुझे कार्य से मुक्त करने का कष्ट करें।
-साजेदा परवीन महात्मागांधी वार्ड-46 में पदस्थ हूं। मेरी ड्यूटी बीएलएओ के सहयोगी के रूप में लगी है। मुझे पैर में परेशानी है। चलने में दिक्कत होती है। आवेदन के साथ एक्सरे संलग्न है। यूरिक एसिड व कोलेस्ट्रॉल में प्राब्लम है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण सहायक की ड्यूटी नहीं कर पाउंगी। ड्यूटी निरस्त किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी ने निर्वाचन शाखा के लिए मार्क कर दिया। ड्यूटी निरस्त नहीं की गई।
-एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले बीएलएओ व सहायक कर्मचारियों में अब तक 8 के वेतन में कटौती की गई है। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरते जाने पर 4 को सस्पेंड किया जा चुका है। जबकि अब तक 27 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
जिले की चार विधानसभाओं में अभी खंडवा सबसे पीछे है। मंगलवार दोपहर की स्थित में 10.29 लाख में से 9.09 मतदाताओं तक चुनाव आयोग के दूत पहुंच गए हैं। अभी तक 1.20 लाख वोटरों तक टीम नहीं पहुंची है। मांधाता, हरसूद और पंधाना विधानसभा में 90 फीसदी से अधिक कार्य पूर्ण हो गया है। खंडवा विधानसभा में अभी 80.76 फीसदी पर पहुंचा है। जिले स्तर पर 88.30 फीसदी प्रगति है। एसआईआर की तिथि बढ़ा दी गई है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद शत प्रतिशत की प्रक्रिया स्पष्ट हो सकेंगी। इसमें अभी डेथ,शिफ्ट वालों की रिपोर्ट आना शेष है।
विधानसभा शेष--प्रतिशत
मांधाता 21990 90.23
हरसूद 21990 90.59
खंडवा 54035 80.76
पंधाना 22519 92.24
कुल 120537 88.30
------------------------------------------------
नोट : आंकड़़े 2 दिसंबर को दोपहर तीन बजे की स्थिति में। विधानसभावार रिपोर्ट से लिए गए हैं।
खंडवा विधानसभा में कोई बीएलएओ अवकाश पर नहीं है। सभी बीएलएओ अच्छे से कार्य कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
