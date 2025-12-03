SIR : बीएलओ ने दिए छुट्टी का आवेदन, 10 बीमार, एक अस्पताल में भर्ती

शहर में बूथ नंबर-161 में बीएलएओ शमी अली की 27 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौजूद सहयोगी कर्मचारियों ने बीएलएओ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक जांच में पता चला कि 25 दिन से लगातार बैठ कर कार्य मुश्किल हो रहा था। पेट में दर्द के साथ अन्य शिकायतें बढ़ गईं। आंखों में दर्द के साथ धुंधलापन छाने लगा। 2 दिसंबर को निजी अस्पताल में जांच कराया है। तबीयत में सुधार नहीं है। मंगलवार को दोपहर बूथ नंबर 161 पर 1328 में से 940 का फार्म कंप्लीट हो गया है। 180 शिफ्ट हो गए हैं। नो मैपिंग के शून्य केस हैं। अभी 255 की प्रकिया को पूरा करना बाकी है।