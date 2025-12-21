एमपी के पूर्व मंत्री के बेटे को बीच प्रदर्शन से गिरफ्तार कर ले गई महाराष्ट्र पुलिस

बताया गया है कि करीब एक साल पहले यशवंत सिलावट ने महाराष्ट्र के धुलिया जिले के रहने वाले एक व्यक्ति पर गोली चला दी थी। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर घायल हुआ था और घटना के बाद सिलावट भाग गए थे। महाराष्ट्र पुलिस ने सिलावट के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था और तभी से उनकी तलाश कर रही थी। इस दौरान सिलावट ने अग्रिम जमानत के लिए जिला कोर्ट धुलिया से लेकर हाईकोर्ट तक याचिका दायर भी कीं लेकिन सभी याचिकाएं कोर्ट ने निरस्त कर दीं। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर यशवंत सिलावट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं कोई मामला हो गया होगा इसलिए पुलिस पूछताछ के लिए ले जा रही है।