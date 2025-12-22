मनरेगा : केंद्र ने गांधी का नाम हटाया नहीं बल्कि मजदूरों से काम की छीन ली गारंटी

शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा भगवान राम का नाम आस्था, विश्वास, मर्यादा का पर्याय है। राम करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, किसी सरकारी योजना के अंग्रेजी के कुछ अक्षरों तक उन्हें नहीं समेट सकते हैं। उनका नाम लघु समूह आर-एम-ए-एम नहीं, राम का नाम लेकर गरीब के साथ षड्यंत्र करना पाप है। कांग्रेस अध्यक्ष ( ग्रामीण ) उत्तम सिंह ने कहा मनरेगा 2005 से लगातार 20 देश के गरीबों आदिवासियों और मजदूर वर्ग को रोजगार दे रहा है। इस योजना को रोजगार देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बन चुकी है। भाजपा ने 11 वर्षों तक लाभ उठाया है।