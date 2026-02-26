MP में 2.5 लाख रूपये की रिश्वत मांग रही थी सुपरवाइजर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

आवेदिका सलिता पालवी आंगनवाडी केन्द्र-1 मोजवारी में सहायिका के पद पर पदस्थ है। सलिता ने बताया कि अक्टूबर 2025 उसकी नियुक्ति सहायिका के पद पर आगनवाडी केन्द्र 1 मोजवारी में हुई थी। उसी गांव की आंगनवाड़ी केंद्र 3 में कार्यकर्ता का पद खाली हुआ था। जिसकी आवेदक महिला पात्रता रखती है। महिला के द्वारा सहायिका कार्यकर्ता के लिए अपना फार्म महिला एवं बाल विकास विभाग खालवा में जमा करवा दिया था। तभी आंगनवाडी केन्द्र-3 में अंजिला मोहे से मुलाकात हुई। उसने सहायिका के पद पर नियुक्त कराने के लिए 5 हजार रूपये और कार्यकर्ता के पद आंगनवाडी केन्द्र-3 में 2 लाख रूपये मांगे।