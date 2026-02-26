26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

टैक्स : गुजराती भवन, गुरुद्वारा अध्यक्ष समेत 65 संस्थाओं ने दबाया 1.25 करोड़ रुपए, कुर्की की तैयारी

नगरीय प्रशासन ने नगरीय क्षेत्र में संपत्तिकर, जलकर समेत अन्य टैक्स वसूली के लिए विशेष शिविर शुरु किया है। निगम के पहले दिन के विशेष शिविर में 35 लाख रुपए टैक्स जमा, 28 तक चालू रहेगा शिविर

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Feb 26, 2026

urban administration

खंडवा : टैक्स वसूली के लिए लगाया शिविर

नगरीय प्रशासन ने नगरीय क्षेत्र में संपत्तिकर, जलकर समेत अन्य टैक्स वसूली के लिए विशेष शिविर शुरु किया है। निगम के पहले दिन के विशेष शिविर में 35 लाख रुपए टैक्स जमा, 28 तक चालू रहेगा शिविर

निगम ने 65 बड़े बकायेदारों को नोटिस

चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम का 56 करोड़ 15 लाख 81 हजार 063 रुपए फील्ड में टैक्स फंसा है। इसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी 1.25 करोड़ रुपए टैक्स लंबे समय से दबा रखा है। इसमें एक लाख से अधिक भवन संपत्तिकर, जलकर के बकायेदारों शामिल हैं। निगम ने ऐसे 65 बड़े बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया है। जमा नहीं करने पर कुर्की वारंट की तैयारी है।

एक लाख से अधिक बकायेदारों को नोटिस

नगरीय प्रशासन के आदेश पर निगम के शिविर में एक लाख से टैक्स बकायेदारों की लिस्ट पहुंची। जिसमें आर्य समाज स्कूल वार्ड क्रमांक-2 ईंट भट्टा मार्ग का 1.78 लाख रुपए बकाया है। इसी तरह खंडेलवाल जिनिंग कंपनी, गुजराती समाज भवन, मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ, प्रबंधक भारत संचार निगम आदि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं का बकाया है। निगम ने एक लाख से अधिक बकायेदारों को नोटिस जारी की है। निगम का दावा है कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 18 करोड़ रुपए वसूली हो चुकी है। संपत्तिकर, जलकर की राशि 37 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल करना बाकी है। बकाया राशि वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

विशेष शिविर में 35 लाख रुपए जमा हुआ टैक्स

निगम ने बुधवार को 50 वार्डों में विशेष शिविर लगाया। शाम पांच बजे तक शिविर में 35 लाख रुपए जमा हुए। इसमें सबसे अधिक घंटाघर, आनंद नगर क्षेत्र में आयोजित शिविर में बकाया जमा किया गया। घंटाघर में 7 वार्डों का एक जगह पर शिविर लगा हुआ था। घंटाघर पर वार्ड 17 से 23 तक एक शिविर में लोग जमा करने के लिए पहुंचे।

मोहर्रिर ने सूचना देकर बुलाए

घंटाघर के आस-पास के मोहर्रिर फोन पर सूचना देकर बुलाए।शिविर में वैभव यादव, मुकेश, तेज सिंह आदि कर्मचारी रहे। बाजार प्रभारी प्रकाश राजपूत ने बताया कि शिविर आगामी तीन दिनों तक लगातार लगेंगे। इसके बाद आगे की तिथियां तय की जाएंगी।

ये हैं टॉप-10 दो लाख से अधिक टैक्स बकायादार

बकायादार बकाया राशि

आर्य समाज पाठशाला 417000

सूरज बाई 436727

मैनेजर संचायी सेविंग्स 301172

खान बहादुर अली 292295

वनिता विश्व भवन 290966

हरिकिशन पब्लिक स्कूल 287081

तहसील सह जिनिंग फैक्ट्री 285065

गुजराती भवन 265327

सुरेंद्र सिंह आजमानी 248234

गुरुसिंहसभा अध्यक्ष गुरुद्वारा 249135

---------------------------------------------------------

ये भी टॉप-5 एक लाख से अधिक बकायादारों की लिस्ट

मनोज यादव हुकुमचंद्र 182065

नन्हे लाल पाटिल रामजी 169218

अनिल चौरसिया 169696

कांति देवी तिवारी 136102

हुसैन अली 116448

-------------------------------------------

इनका कहना : एसआर सिटोले, उपायुक्त, नगर निगम

पहले दिन शिविर में रिकार्ड 35 लाख रुपए टैक्स जमा हुआ है। जनता का अच्छा सहयोग रहा। ये शिविर लगातार 28 फरवरी तक चलेगा। एक लाख से अधिक 65 बकायेदारों को अंतिम सूचना जारी की गई है। इसके बाद भी नहीं जमा करने वालों को कुर्की का वारंट जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / टैक्स : गुजराती भवन, गुरुद्वारा अध्यक्ष समेत 65 संस्थाओं ने दबाया 1.25 करोड़ रुपए, कुर्की की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये कैसा आइसीयू.. तीन दिन से एसी बंद, मरीजों को पंखे से दे रहे ठंडक

खंडवा

ठगों ने सालभर में उड़ाए 3.88 करोड़, 14 लाख मिले, 70.43 लाख होल्ड पर

शहर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा दो मामलों में ठगों ने ज्यादा मुनाफे और सस्ते सोने का लालच देकर दो लोगों से कुल 1 करोड़ 57 लाख 99 हजार रुपये की ठगी कर ली।
खंडवा

स्टेशन रोड : 16 दुकानें जमींदोज, व्यापारी बोले… होली तक मोहलत नहीं मिली, 23 साल की कमाई मलबे में तब्दील

Encroachment
खंडवा

पीडीएस : असंगठित श्रमिकों का पोर्टल पर मैच नहीं हो रहा डाटा, 1400 गरीबों की पात्रता पर्चियां होल्ड

PDS
खंडवा

तीन साल में गणना करते समय नहीं दिखा एक भी गिद्ध, जंगल व पहाड़ी क्षेत्र से गायब हो गए

जिले में बढऩे लगी लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.