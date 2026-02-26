टैक्स : गुजराती भवन, गुरुद्वारा अध्यक्ष समेत 65 संस्थाओं ने दबाया 1.25 करोड़ रुपए, कुर्की की तैयारी

नगरीय प्रशासन के आदेश पर निगम के शिविर में एक लाख से टैक्स बकायेदारों की लिस्ट पहुंची। जिसमें आर्य समाज स्कूल वार्ड क्रमांक-2 ईंट भट्टा मार्ग का 1.78 लाख रुपए बकाया है। इसी तरह खंडेलवाल जिनिंग कंपनी, गुजराती समाज भवन, मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ, प्रबंधक भारत संचार निगम आदि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं का बकाया है। निगम ने एक लाख से अधिक बकायेदारों को नोटिस जारी की है। निगम का दावा है कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 18 करोड़ रुपए वसूली हो चुकी है। संपत्तिकर, जलकर की राशि 37 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल करना बाकी है। बकाया राशि वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।