स्टेशन रोड : 16 दुकानें जमींदोज, व्यापारी बोले… होली तक मोहलत नहीं मिली, 23 साल की कमाई मलबे में तब्दील

स्टेशन रोड पर प्रशासन ने पूर्व पार्षद समेत 12 लोगों की 16 दुकानें तोड़ दिया। यह दुकानें तीन पुलिया ब्रिज निर्माण की रफ्तार में बाधा बनीं थीं। 14 दुकानें रेलवे लाइन की छोर में और दो दुकानें तिराहे के सामने तोड़ी गई है। नजूल की चार दुकानों को मोहलत दिया गया है। कार्रवाई के समय रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सात घंटे तक चली। दधीचि पार्क के सामने तक सभी दुकानें हटाने की तैयारी है। इस दौरान दुकानदारों ने कहा होली त्योहार तक मोहलत नहीं दी गई। 23 साल की गाढ़ी कमाई मिट्टी में मिल गई।