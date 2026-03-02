गौरीकुंज वर्सेस गीता भवन… यूनियन क्लब ने दी थी जमीन, अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट नाम नहीं बदल सकते

हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार का सपना था कि उनके माता-पिता की याद में एक सांस्कृतिक भवन खंडवा में बनना चाहिए। इसके लिए वर्ष 1982 में उन्होंने खंडवा में किशोर नाइट भी आयोजित की थी, जिसकी शुद्ध बचत 2.45 लाख रुपए थी। इस रकम से गौरीकुंज भवन बनाने के लिए लोक कल्याण परिषद का गठन भी हुआ था। यूनियन क्लब द्वारा भवन के लिए नेहरू विधि महाविद्यालय के समीप क्लब से लगी 10 हजार स्क्वेयर फीट जमीन भी दी गई। वर्ष 1983 में इसका भूमिपूजन भी अशोक कुमार ने किया था। गौरीकुंज का काम आरंभ हुआ, लेकिन किशोर दा की मौत के बाद मामला अटक गया। वर्ष 1995 में निगम परिषद बनने के बाद इसके लिए फिर कवायद शुरू हुई।