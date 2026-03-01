तत्काल टिकट : यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, काउंटर पर नंबर लगाने 16 घंटे की वेटिंग, फिर भी निराश लौट रहे यात्री

तत्काल टिकट के लिए काउंटर पर नंबर लगाने कतार में खड़े कर्मचारियों की हर घंटे तस्वीरें खींची जा रही है। सुबह 7 से 9 बजे के बीच दो बार तस्वीरें खींची। रेलवे कर्मचारी सुबह 9.40 बजे सभी के फार्म पर नंबर लिखा। सुबह 9.50 बजे काउंटर पर कतार लगी। फोटो खींचने के बाद 10 बजकर 7 मिनट के बीच सिर्फ दो खिड़की हैं। छह को एसी का टिकट मिला। जिसमें तीन कनफर्म और तीन वेटिंग थे। ताप्ती गंगा में थर्ड एसी में तीन टिकट। पवन एक्सप्रेस व अन्य ट्रेनों में तीन को टिकट मिला। शेष 10 से अधिक लोगों को निराश होकर लौटना पड़। कुछ ने तो वेटिंग में ले लिया।